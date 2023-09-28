Где купить Jetour в Сибири?

Один из крупнейших автодилеров России ─ холдинг «КЛЮЧАВТО» ─ открыл в Новосибирске салон Jetour. Эта марка в короткие сроки успешно зарекомендовала себя и вошла в Топ-10 самых популярных марок на российском авторынке*. В «JETOUR КЛЮЧАВТО Новосибирск» можно познакомиться с модельной линейкой марки, подобрав автомобиль под себя, пройти тест-драйв и приобрести автомобиль на максимально привлекательных условиях.

Несмотря на то что Jetour — новая марка для отечественного рынка, она опирается на инженерную и технологическую базу хорошо известной и популярной в России марки Chery. В 2018 году корпорация приняла решение создать отдельный бренд кроссоверов и внедорожников для активных путешествий, дав ему название Jetour. Практика показала, что в компании нащупали абсолютно верный сегмент: Jetour удалось продемонстрировать один из наиболее высоких темпов роста в Китае, реализовав с января 2018 года по март 2023 года 700 000 автомобилей. Не менее впечатляющую динамику марка демонстрирует и в России ─ по информации «Автостата», уже по итогам 37-й недели 2023 года (с 11 по 17 сентября) марка Jetour попала в Топ-10 самых популярных автобрендов в России по продажам новых легковых автомобилей. В этом контексте не вызывают сомнений планы Jetour стать одним из лидеров отечественного рынка в сегменте SUV.

На сегодня покупателям доступны кроссовер X90 Plus и Dashing. Вместительный кроссовер X90 Plus (от 2 799 900 рублей**) отлично подходит для комфортного путешествия всей семьей. Его отличают просторный салон, большая панорамная крыша и впечатляющие для своего класса габариты ─ колесная база составляет 2,8 метра. В сентябре на рынке появилась 7-местная версия, объем багажника которой при сложенных сиденьях второго и третьего ряда достигает 1634 литра. Не менее интересен и городской кроссовер Jetour Dashing (от 2 250 000 рублей**). Этот автомобиль ориентирован на молодую аудиторию, что проявляется и в ярком дизайне, и в технологичном оснащении, и в эргономике автомобиля.

В начале октября в продаже также должен появиться X70Plus ─ младшая модель линейки «семейных кроссоверов», которая отличается увеличенным пространством в салоне и багажнике. Кроме того, в начале 2024 года на рынок выйдет внедорожник T-2 (Traveler), который придется по вкусу любителям офф-роуда и составит конкуренцию моделям TANK. Полный привод, повышенная проходимость, в том числе за счет высокого клиренса и больших углов съезда-въезда, продвинутые технологии и возможность установки дополнительных аксессуаров должны заинтересовать любителей покорять бездорожье.

Официальным дилером Jetour в Новосибирске является крупный федеральный холдинг «КЛЮЧАВТО». На рынке он присутствует с 2001 года, а марку Jetour официально представляет на сегодня в шести городах страны, включая Омск. По итогам 2022 года «КЛЮЧАВТО» вошел в Топ-5 самых крупных автодилеров России по объему продаж автомобилей***. Приобретая Jetour в дилерских центрах «КЛЮЧАВТО», можно быть уверенным не только в надежности покупки, но также в широком выборе автомобилей в наличии. Так, на сегодня на складе в Новосибирске представлено порядка 100 автомобилей Jetour, а с учетом того, что «КЛЮЧАВТО» представляет марку также в пяти других регионах России, общее число доступных автомобилей кратно больше.

По словам руководителя отдела продаж новых автомобилей дилерского центра «КЛЮЧАВТО» в Новосибирске Галины Дорохиной, несмотря на то, что продажи Jetour стартовали в августе, за первый же месяц своих покупателей нашли 25 автомобилей. Благодаря привлекательным условиям покупки и широкому выбору на сегодня автомобили Jetour в «КЛЮЧАВТО» приобретают жители не только Новосибирской области, но и соседних регионов Сибири, на которые уже приходится треть от общего объема продаж. Это также говорит о том, что при широком охвате дилерской сетью Jetour городов Сибири клиенты предпочитают покупать автомобили именно в «КЛЮЧАВТО».

Во многом это обусловлено готовностью холдинга предложить клиентам специальные условия. В частности, при сдаче автомобиля в «трейд-ин», а также использовании кредитных программ в дилерских центрах «КЛЮЧАВТО» можно рассчитывать на выгоду**** до 600 000 рублей, комфортные ежемесячные платежи****, а также спецусловия по каско и ОСАГО****.

До конца октября «КЛЮЧАВТО» планирует запуск сервисной зоны дилерского центра Jetour. Команда дилерского центра прошла обучение и готова оказывать весь спектр услуг по обслуживанию автомобиля. Помимо наличия официальной гарантии производителя, немаловажным является и то, что в Новосибирске запущен круглосуточный склад запчастей Jetour, поэтому клиенты могут рассчитывать на максимально оперативное решение любых вопросов, связанных с автомобилями.

Ждем вас в дилерском центре!

«JETOUR КЛЮЧАВТО Новосибирск»

г. Новосибирск, микрорайон Лётный, 12

Телефон: +7 (383) 388-89-08

https://novosibirsk.keyauto.ru/cars/jetour

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* По информации агентства «Автостат», по итогам 37-й недели 2023 года (с 11 по 17 сентября) марка Jetour вошла в Топ-10 самых популярных автомобильных брендов в России по продажам новых легковых автомобилей.

** С актуальными ценами на автомобили Jetour можно ознакомиться на сайте компании.

*** По данным рейтинга «АвтоБизнеРевю».

**** Подробности о кредитных предложениях и список банков-партнеров, а также информацию по страховым предложениям уточняйте у специалистов дилерского центра и на сайте компании. Акции являются бессрочными.

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