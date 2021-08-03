500 млн рублей требуют с «Яндекс. Такси» в Новосибирске

В арбитражный суд Новосибирской области поступил иск о взыскании с «Яндекс. Такси» 500 млн рублей.

Заявление подал Антон Дёмин 2 августа. Иск к рассмотрению судом пока не принят, в связи с чем детали дела не раскрываются, однако телеграм-канал «Арбирт» опубликовал суть претензий к организации.

По неподтвержденным данным, согласно сообщению, ответчик, в лице своего исполнителя, якобы «совершил покушение на убийство, нанеся психологический и моральный ущерб здоровью истца».

ООО «Яндекс.Такси» зарегистрировано в Москве в 2015 году. Генеральным директором организации выступает Григорий Дергачев. Согласно данным Rusprofile, выручка компании в 2020 году составила 56 млрд рублей, убыток — 469,1 млн руб.

Напомним, накануне стало известно о том, что в арбитражный суд Новосибирской области поступил иск ЗАО «Ава плюс два», которое потребовало признать несостоятельным Новосибирский хладокомбинат из-за долга свыше 3,6 млн рублей.