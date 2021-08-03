Омские производители гофротары потребовали признать банкротом Новосибирский хладокомбинат

Омский производитель гофротары ЗАО «Ава плюс два», ранее контролируемый бизнесменом Олегом Дерипаской, потребовал признать несостоятельным Новосибирский хладокомбинат из-за долга, превышающего 3,6 млн рублей.

Заявление подано в арбитражный суд Новосибирской области, дата рассмотрения иска пока не назначена. Зарегистрированное в Омске ЗАО «Ава плюс два» требует признать несостоятельным ОАО «Новосибирский хладокомбинат», специализирующийся на логистических услугах и производстве мороженого, из-за долга в размере более 3,6 млн рублей. Ранее омская компания через арбитраж потребовала взыскать с новосибирского контрагента более 6 млн рублей за нарушение оплаты поставок, суд частично удовлетворил требования.

Компания «АВА плюс два», один из крупнейших сибирских производителей гофротары, работает на этом рынке с 1998 года. В качестве партнеров на сайте компании указаны «Сан ИнБев», «Сладонеж», «Птицефабрика Сибирская» и ряд других предприятий. Ранее СМИ писали о том, что в августе 2002 года фабрика гофротары вошла в холдинг «ЛПК Континенталь Менеджмент» — крупнейшую лесопромышленную корпорацию России, входящую в состав российской диверсифицированной бизнес-группы «Базовый Элемент», владельцем которой являлся Олег Дерипаска.

ОАО «Новосибирский хладокомбинат» («Новосибхолод») является одним из крупнейших в регионе специализированных предприятий, оказывающих услуги по хранению продовольственных товаров, требующих низкотемпературного режима, а также традиционным производителем мороженого в Новосибирской области. Компания осуществляет свою торговую деятельность в Новосибирской области, Красноярском крае и Читинской области. Выручка предприятия за 2020 год составила около 2 млрд рублей, прибыль – более 19 млн рублей. Согласно данным Rusprofile, учредителями хладокомбината выступают ООО «НХК», учрежденная Дмитрием Верховодом, и непосредственно руководящий предприятием Алексей Мисюра.