«Курский Хладокомбинат» отказался от иска к новосибирскому производителю мороженого

Производитель мороженого из Курска отказался от своего иска к новосибирской фабрике «Гулливер». Ранее «Курский Хладокмбинат» намеревался взыскать 10 млн рублей за использование товарного знака.

Арбитражный суд Новосибирской области принял отказ от иска ОАО «Курский Хладокомбинат» к ООО «Гулливер» «о прекращении нарушения исключительных прав, взыскание компенсации за незаконное использование товарных знаков и публикации решения суда в печатном издании в размере 10 млн рублей».

По данным сервиса Rusprofile, в январе 2024 года на «Курском Хладокомбинате» произошла смена руководства. Теперь предприятие возглавляет Евгений Цатуров. Держатель реестра акционеров – ООО «Московский фондовый центр». Выручка хладокомбината за 2022 год составила 394 млн рублей, чистая прибыль – 519 тысяч рублей. Данных за 2023 год – нет.

Фабрика мороженого «Гулливер» была построена в 1993 году. Сегодня ассортимент мороженого, которое изготавливают под торговой маркой «Страна Гулливерия», насчитывает более 120 наименований.

По данным сервиса Rusprofile, учредители ООО «Гулливер» – Нели Винокурова (60,67%), Денис Винокуров (19,67%) и Станислав Винокуров (19,67%), директор – Александр Грива. Выручка компании за 2022 год составила 663 млн рублей, чистая прибыль – 68 млн рублей.

Ранее в интервью «Континенту Сибирь» глава Арбитражного суда Елена Козлова сказала, что «завершить дело мировым соглашением – высший пилотаж для любого судьи».