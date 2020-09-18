Экс-министр лесного хозяйства Красноярского края задержан по подозрению во взятках

Бывший министр лесного хозяйства Красноярского края Дмитрий Маслодудов, ушедший в отставку на днях, задержан по подозрению в получении взятки. Накануне в министерстве прошли обыски с участием силовиков.

О задержании экс-министра сообщили в Следственном управлении СК РФ по Красноярскому краю 18 сентября.

По предварительной версии следствия, с марта 2018 года по март 2020 года Маслодудов, будучи министром регионального лесхоза, покровительствовал лесозаготовительной компании ООО «Краслесторг». Её номинальными учредителями числились знакомые брата Дмитрия Маслодудова Юрия, а по факту компанией руководил сам брат.

«Подозреваемый, в силу своего должностного положения, давал указания должностным лицам подведомственных лесничеств, расположенных на территории Енисейского района, осуществлять подбор и оформление участков как под санитарные, так и иные виды рубок, с последующим предоставлением их ООО «Краслесторг». За два года учредители передали брату министра более семи миллионов рублей, четыре из которых он передал Димитрию Маслодудову», — рассказали в следственном комитете.

В отношении Дмитрия Маслодудова возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки за незаконные действия должностным лицом (ч. 6 ст. 290 УК РФ). В ближайшее время следователи обратятся в суд с ходатайством о заключении экс-чиновника под стражу. В отношении его брата, Юрия Маслодудова, возбудили дело о посредничестве в получении взятки (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Кроме того, Юрий Маслодудов арестован по делу о незаконных рубках лесных насаждений (ст. 260 УК РФ).

За день до задержания Маслодудова в краевом министерстве лесного хозяйства прошли обыски по делу о реализации госконтрактов по тушению лесных пожаров. В этих нарушениях также подозревают главу ведомства. Как сообщили в следственном комитете, в ходе обысков «изъяты предметы и документы, представляющие интерес для следствия».

Ранее также сообщалось, что глава минсельхоза ушёл в отставку 15 сентября. В интервью местному телевидению Маслодудов сообщил, что оставил должность по собственному желанию в связи с серьёзной болезнью.

Также в октябре 2019 года в министерстве лесного хозяйства Красноярского края были выявлены факты нецелевого расходования средств, выделенных из федерального бюджета на борьбу с сибирским шелкопрядом.

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