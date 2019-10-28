В результате проверок в министерстве лесного хозяйства Красноярского края выявлены факты нецелевого расходования средств.

25 октября ФСБ были изъяты документы в красноярском минлесхозе в рамках совместной межведомственной проверки деятельности министерства. В ее ходе вскрылись факты многочисленных нарушений. Мероприятия по контролю за деятельностью министерства осуществлялись по поручению генпрокуратуры РФ, после совещания, которое генеральный прокурор Юрий Чайка провел 25 сентября в Красноярске.

По словам министра лесного хозяйства Дмитрия Маслодудова, в министерстве лесного хозяйства Красноярского края за последние полгода проведено более 20 проверок надзорных и правоохранительных органов. Рослесхоз сообщил, что проверка установила факты нецелевого расходования средств федерального бюджета, выделенных на борьбу с сибирским шелкопрядом. По предварительным оценкам, речь идет о более чем 100 млн рублей.

«В 2017 году проводились беспрецедентные мероприятия по уничтожению сибирского шелкопряда на территории Красноярского края. Было выделено порядка 800 млн рублей федеральных средств. Проверка целевого использования, с разных сторон и контекстов, проводилась. Было выяснено, что определенные суммы были расходованы не в соответствии с теми планами, которые были изначально установлены. Там проверка незакончена», – сказал министр лесного хозяйства Димитрий Маслодудов. Министр добавил, что по первым данным проверки эти средства были направлены на уставные цели.

Также в ходе заседания генпрокурор дал поручения органам прокуратуры провести масштабные проверки лесной отрасли в регионах РФ. Тогда полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло сообщил, что ущерб от преступлений в лесной отрасли Сибири составил 10 млрд рублей, из них 6 млрд рублей приходится на незаконные рубки.

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