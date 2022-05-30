Экономическая ситуация последние три года меняется очень быстро. Как в условиях постпандемии и санкций живет и работает бизнес, какие вопросы от делового сообщества за последний год были самыми частыми, какие самыми сложными и каких результатов удалось достичь – об этом и многом другом «Континенту Сибирь» рассказал уполномоченный по защите прав предпринимателей по Новосибирской области НИКОЛАЙ МАМУЛАТ.

– Николай Егорович, расскажите: как изменилась проблематика обращений предпринимателей в последнее время?

– Проблем сейчас две: пандемия с ее не до конца изжитыми последствиями, и санкции. Обе серьезно давят на бизнес и экономику, каждая по-своему. Причем, если к коронавирусу у нас уже выработался экономический иммунитет, понимание, как мы можем бороться с негативным влиянием на бизнес, то решение проблем в нынешней ситуации не так очевидно.

Необходимо отметить, что власти Новосибирской области в 2021 году не стали вводить жестких карантинных мер в связи с «омикроном». И это была самая важная и актуальная мера региональной поддержки для предпринимателей. В других субъектах РФ ситуация была гораздо сложнее и напряженнее.

Отмечу, что в целом за прошедший год число обращений сократилось в сравнении с ковидным 2020-м, но превысило благополучный 2019 год. Всего в аппарат Уполномоченного поступило более 750 обращений.

На прежнем уровне остались обращения, связанные с земельно-имущественными отношениями и строительством 13%. В тоже время мы видим увеличение жалоб на уголовное преследование 11%, если сравнивать с 2020 годом, то почти в 2 раза. Также до 11% возросло количество жалоб, связанных со спорами между хозяйствующими субъектами. Хочу отметить, что корни многих подобных тяжб ведут в дестабилизацию отработанных бизнес-процессов в период пандемии. По контрольно-надзорной деятельности и налогам – в пределах 5%.

Запрос на правовую поддержку со стороны предпринимателей остается высоким. И не случайно в 2021 году мы заключили соглашение о взаимодействии с Новосибирским отделением «Ассоциации юристов России». Также сформирован пул авторитетных юристов и экспертов, имеющих разносторонний опыт правозащитной деятельности, что позволяет проводить более глубокий и всесторонний анализ обращений, а затем — подготовку правовых позиций по способам защиты нарушенных прав.

Обращения крупных предприятий региона находятся на особом контроле. Аппарат Уполномоченного со своей стороны оказывает всевозможную помощь. Одной из наиболее востребованных компетенций является оказание содействия в судебной защите прав предпринимателей. В отчетном периоде юристы нашего аппарата приняли участие в 37 судебных заседаниях различных инстанций, в том числе в качестве 3-го лица. Наработана весьма активная практика.

– Законодательное собрание Новосибирской области в этом месяце начало проводить расширенные встречи с отдельными отраслями для передачи инициативы «наверх». Участвуете ли вы в таких встречах?

– Безусловно. В текущей ситуации региональный парламент ставит экономику на первое место. Председатель Законодательного собрания Андрей Иванович Шимкив очень много вопросов поднимает по поддержке малого и среднего предпринимательства, сельскохозяйственной отрасли, импортозамещению и так далее.

Сама идея подобных встреч, которую предложила новый заместитель председателя ЗС по экономике Ирина Валериевна Диденко, мне кажется очень правильной и своевременной. Там участвуем не только мы, депутаты, представители бизнес-сообщества, и профильные министерства подключаются. Результатом этого взаимодействия стал пакет предложений по стабилизации экономической ситуации в регионе, мерам поддержки бизнеса, направленных в Госдуму нашим Законодательным собранием.

– Очень актуальный для бизнеса вопрос проверок был во время коронакризиса поставлен «на паузу». А как с этим обстоит сейчас?

– В настоящее время контрольно-надзорная деятельность находится у нас на особом контроле. Необходимо понимать, что постановление правительства РФ о моратории на проверки не вводит полный запрет на контрольно-надзорные мероприятия, и имеет ряд исключений: налоговые проверки, осуществление надзора за особо опасными объектами, а также случаи, связанные с угрозой причинения вреда здоровью и жизни граждан.

В этом году жалоб именно на незаконность проверок в аппарат Уполномоченного не поступало. Есть обращения о несогласии с результатами или с наказанием, по обжалованию действий и решений должностных лиц, исполнению предписаний, и в этом мы стоим на защите прав и законных интересов предпринимателей, работаем с контрольно-надзорными ведомствами напрямую.

При этом хочу отметить, что при поступлении обращений о незаконных проверках, они будут также направляться в областную, а затем генеральную прокуратуру, в соответствии с указанием федерального ведомства.

Вообще по вопросу административного давления мы очень тесно взаимодействуем с областной прокуратурой. По данным ведомства на 2022 год было согласовано более 5000 плановых проверок, после введения моратория, 10 марта, их количество сократилось до 1200. За истекший период этого года контрольно-надзорными органами были направлены около 800 запросов на проведение внеплановых проверок по обращениям граждан, из которых только половина прошла согласование.

Кроме того, сегодня мы уделяем большое внимание информационной, правовой поддержке бизнеса. Предприниматели могут оперативно получить квалифицированную консультационную помощь наших юристов даже во время проверки по «горячей линии».

В целом, за последние годы на федеральном и региональном уровне была проведена серьезная работа, в которую активно включился институт бизнес-омбудсмена. И которая позволила сдвинуть этот тяжёлый, неповоротливый механизм.

А самое главное, по моему мнению, чего нам удалось добиться – это сломать сложившийся менталитет. Сменить вектор с карательного уклона на профилактику и при этом не нарушить баланс между защищенностью граждан, государственными гарантиями и нормальной работой бизнеса.

Если мы говорим про федеральный уровень, то именно инициативы института Уполномоченного, которых мы долго добивались и принципиально отстаивали на всевозможных площадках, были реализованы: создан единый реестр всех контрольно-надзорных мероприятий, установлен жесткий контроль прокуратуры за проведением всех проверок, принят федеральный закон о применении предупреждения.

На региональном уровне мы находимся в постоянном взаимодействии с контрольными органами, проводим совместные мероприятия, участвуем в общественных советах и рабочих группах, сформированных при органах власти, публичных обсуждениях результатов надзорной практики, в рамках которых прорабатываются организационные вопросы. Доводим до сведения руководителей контрольных ведомств информацию о вопросах, которые беспокоят бизнес, вносим свои предложения по повышению эффективности взаимодействия.

Как положительный пример решения проблемных вопросов и выработки совместных мероприятий по профилактике правонарушений можно рассматривать опыт Роспотребнадзора, который создал рабочую группу по взаимодействию с бизнес сообществами и общественными объединениями, в состав которой я вхожу. Например, в мае на очередном заседании вместе с представителями прокуратуры, минпромторга Новосибирской области, отраслевых организаций были рассмотрены вопросы правоприменительной практики 248-ФЗ и постановления правительства РФ о моратории; результаты проведения обучающих семинаров для предприятий торговли и общественного питания по разъяснению новых санитарных правил; изменения законодательства в сфере защиты прав потребителей.

– В последние годы сохраняет свою остроту тема уличных киосков – в связи с молодежным чемпионатом мира, новым генпланом и так далее. Как часто вы сталкиваетесь с такого рода запросами?

– Статистика обращений в аппарат Уполномоченного подтверждает актуальность данной проблематики. В основном, имеют место факты одностороннего расторжения договоров со стороны органов местного самоуправления под предлогом, иногда не являющимся существенным проступком со стороны предпринимателя. Так, помимо общих мер, по каждому обращению нами ведется индивидуальная работа, подробный анализ документов, по срокам, договорам, условиям. Я считаю, что эта ситуация требует повышенного внимания и от органов власти, тем более в нынешних экономических условиях, когда главной целью является сохранение занятости населения, развитие малого бизнеса.

Как пример, одной из системных проблем в 2021 году в Новосибирске был запрет со стороны муниципалитета на размещение НТО на придомовых территориях. Мы посчитали, что это является нарушением как прав предпринимателей, так и прав жителей. Эта позиция была поддержана Конституционным судом. В результате запрет был отменен, тем самым смогли оставить в работе несколько сотен объектов.

Хочу отметить, что в последнее время часто возникают ситуации, когда под критику стихийной торговли попадают добросовестные предприниматели. К сожалению, не всегда и не все видят разницу. Если с нелегальной торговлей действительно следует бороться, это прежде всего недобросовестная конкуренция, то НТО, которые работают по договору, включены в схему и так далее, тоже зачастую попадают под каток.

– Вы упомянули о том, что выросло число жалоб на необоснованное уголовное преследование. Можете рассказать об этом поподробнее?

– Проблемы, связанные с уголовным преследованием, заключением бизнесменов под стражу, переводом споров гражданско-правового характера в уголовную плоскость, имеют большое значение в формировании делового климата. Я неоднократно говорил и продолжаю говорить о том, что в условиях экономической «турбулентности», особенно необходим взвешенный подход со стороны правоохранительных органов при принятии решений, связанных с давлением на бизнес. Сейчас не то время, когда можно «перестраховаться» с давлением, предпринимателям и без того очень непросто.

Одним из примеров перевода гражданских правоотношений в уголовную сферу является обращение, которое недавно поступило к нам. У руководителя компании возник спор о зарплате с работником. Вопрос рассматривается в суде, процесс не завершен, поскольку жалоба предпринимателя находится в кассации. Но по решению суда первой инстанции, которое вступило в силу, предприниматель должен был оплатить долги по зарплате и расходы с ведением дела (услуги юриста, проценты). Большую часть долга предприниматель погасил, но несмотря на то, что задолженность осталась лишь по процентам, накануне оплаты, против него возбудили уголовное дело. Начались обыски на рабочем месте и дома, с изъятием документов, компьютеров, телефонов, хотя на момент обыска задолженность уже полностью была погашена. Представьте, все бизнес-процессы дестабилизированы, предпринимателя постоянно вызывают на допросы, в результате компания реально находится на грани закрытия. Напомню, что точка в судебном споре еще не поставлена.

Отмечу, что недавно президент дал правительству РФ несколько поручений по уголовной тематике. В настоящее время есть письмо о дополнительных мерах защиты прав субъектов предпринимательской деятельности, в котором генеральная прокуратура заявляет о недопустимости незаконного вмешательства государственных органов в хозяйственную деятельность бизнеса, в том числе в рамках уголовно-процессуального законодательства, законодательства об оперативно-розыскной деятельности и об административных правонарушениях.

В рамках работы по данному направлению я регулярно встречаюсь с руководством МВД, Следственного управления, Федеральной службы исполнения наказаний, а также провожу личные приемы предпринимателей в СИЗО. Отмечу, что в настоящее время в Госдуме рассматривается проект постановления № 88312-8, подготовленный при активном участии института уполномоченных. Я уже сейчас могу сказать, что в нем содержится. Предложение освободить от наказания граждан, впервые осужденных к лишению свободы за преступления по «экономическим» статьям небольшой и средней тяжести. По тем статьям, которые чаще всего используются для того, чтобы искусственно перевести отношения из гражданской плоскости в уголовную – в том числе при рейдерском захвате. Также предлагается прекратить находящиеся в производстве дела по таким преступлениям, совершенным до объявления амнистии.

– Как вообще удается решать такие вопросы? Можете привести пример?

– В конце февраля к нам поступило обращение от организации, у которой в ходе обысков изъяли имущество на общую сумму свыше 7 млн рублей. Знаете, какая в этом деле была сумма иска? 50 тысяч рублей – потерпевший заявил о хищении, который оценили именно в эту сумму. И полиция арестовала товар на сумму более чем в сто раз больше. Вот и представьте себе, какие последствия несло бы за собой долговременное вмешательство в работу. Компания могла попросту разориться. Мы обратились в прокуратуру города Новосибирска и ГУ МВД по области – и вскоре товар вернулся заявителю.

Сотрудничество с прокуратурой – является важнейшим инструментом в арсенале защиты прав предпринимателей. При возможных нарушениях закона организуются проверки, ход которых поставлен на контроль руководства органов прокуратуры. В рамках соглашения о взаимодействии проводятся совместные мероприятия, обсуждаются имеющиеся в регионе проблемы, требующие постоянного внимания прокуроров.

В качестве примера, недавно мы столкнулись с правовой коллизией в Лесном кодексе, которая ведет к невозможности заключения договоров купли-продажи лесных насаждений с субъектами МСП. Результатом стала полная остановка предприятий лесозаготовки региона. Мы проанализировали сложившуюся ситуацию. Выяснили, что причиной стало внесение изменений в Лесной кодекс в 2021 году. При этом Минприроды РФ признало наличие технической ошибки, но сообщило, что неточность будет исправлена лишь при внесении очередных изменений. Однако ситуация требовала принятия срочных мер, и я обратился к областному прокурору, обратил внимание на приостановленную уже полгода отрасль. В результате мы пришли к единому решению, прокуратурой была поддержана наша позиция, даны соответствующие разъяснения. В настоящее время препятствий по заключению указанных договоров в Новосибирской области нет.

– Подводя итоги года – насколько он был результативен для вашей работы?

– В целом можно отметить, что благодаря совместной работе с региональной законодательной и исполнительной властью мы смогли сохранить деловую активность. Это подтверждается ростом количества предпринимателей и в Новосибирской области, около 146 тысяч малых и средних предприятий и более 100 тысяч самозанятых.

Мы продолжаем держать руку на пульсе и предложения от бизнеса продолжают поступать в режиме реального времени. Системные вопросы включаются в «Реестр системных проблем российского бизнеса», который является составной частью ежегодного доклада, представляемого президенту России.

На днях я вернулся со всероссийской конференции уполномоченных по защите прав предпринимателей, которая проходила в Москве. Подвели итоги года, рассмотрели наиболее актуальные вопросы, стоящие перед бизнесом сегодня, в том числе по контрольно-надзорной деятельности, по мерам господдержки: финансовой и налоговым послаблениям; обсудили пути решения. К участию были приглашены представители генеральной прокуратуры, Федеральной налоговой службы, министерства экономического развития, АО «Корпорация «МСП», Центрального Банка России.

Отмечу, что в ходе конференции региональные бизнес-омбудсмены, показавшие лучшие результаты работы за 2021 год, были награждены благодарностью Уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей за активное участие в обеспечении защиты прав и законных интересов предпринимателей, в это число вошел и наш аппарат.