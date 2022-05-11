Мораторий на банкротство в 2022 году: мифы и реальность

С 1 апреля 2022 года в России был введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами. Мораторий действует до 1 октября 2022 года. Это одна из антикризисных мер поддержки бизнеса, на первый взгляд, простая и понятная. Но на практике она вызвала вопросы и породила много мифов.

– МИФ: мораторий на банкротство касается пострадавших отраслей

Этот миф – наследие прошлого. Два года назад «ковидный» банкротный мораторий был введен для лиц, осуществляющих деятельность в наиболее пострадавших сферах.

РЕАЛЬНОСТЬ. Мораторий на банкротство 2022 года касается всех организаций и предпринимателей (и простых граждан тоже, но в этой колонке речь не о них). Для наглядности ниже выдержки из соответствующего постановления правительства РФ

2020 2022 Постановление правительства РФ от 03.04.2020 N 428 Постановление правительства РФ от 28.03.2022 N 497 Ввести мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении следующих должников:

а) организации и индивидуальные предприниматели, код основного вида деятельности которых в соответствии с ОКВЭД указан в перечне отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции <…> Ввести мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами, в отношении юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей.

Очевидно, что правительство в 2022 году не имело намерения выделить категорию лиц, на которых распространяется действие моратория, как это было сделано два года назад.

Исключения все же есть: правила о «санкционном» банкротном моратории не применяются к следующим лицам:

должникам, являющимся застройщиками многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, включенных в единый реестр проблемных объектов на 1 апреля;

лицам, в отношении которых на день введения моратория возбуждено дело о банкротстве;

юридическим лицам, принявшим решения о ликвидации.

– МИФ: на платёжеспособных лицах мораторий никак не отразится

Суть моратория о банкротстве заключается во временном ограничении на подачу кредиторами заявления о банкротства должника (при его неспособности выполнить денежные обязательства). Отсюда платежеспособные бизнесмены делают вывод – «меня это не касается».

РЕАЛЬНОСТЬ. Правила о моратории распространяются независимо от того, обладает лицо попавшее под мораторий признаками неплатежеспособности и (или) недостаточности имущества либо нет. Это вывод Верховного Суда РФ содержится в постановлении Пленума от 24.12.2020 №44.

Так как мораторий ввели для всех, то ряд преимуществ и одновременно дополнительные ограничения получили тоже все. На срок действия моратория не допускается:

выделение доли в имуществе организации или выплата ее действительной стоимости в связи с выходом участника из общества;

buy back — обратный выкуп размещенных акций;

зачет встречного однородного требования (если при этом нарушаются правила очередности удовлетворения требований кредиторов);

выплата дивидендов, доходов по долям (паям), а также распределение прибыли между учредителями (участниками) должника;

начисление неустойки (штрафы, пени) и иных финансовых санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежных обязательств и обязательных платежей, за исключением текущих платежей;

обращение взыскания на заложенное имущество, в том числе во внесудебном порядке;

имущественные взыскания в рамках исполнительного производства по требованиям, возникшим до введения моратория (при этом аресты на имущество должника не снимаются).

– МИФ: ООО не сможет выплатить дивиденды до 01 октября 2022 года

Кто-то прочитал заголовки статей, кто-то услышал от знакомых и сделал поспешный вывод «выплатить дивиденды до 1 октября не получится». А если очень хочется?

РЕАЛЬНОСТЬ. Выплатить дивиденды можно, но для этого компании придется отказаться от банкротного моратория. Заявление публикуется через Федресурс. Отказ от моратория вступает в силу со дня опубликования соответствующего заявления. По общему правилу комплекс преимуществ и ограничений не применяется со дня введения моратория, а не с момента отказа от него (п.4 постановления Пленума от 24.12.2020 №44).

Какие возникают последствия для общества, если оно в период с 1 апреля по 1 октября выплатит дивиденды без отказа от моратория? С одной стороны выплату дивидендов можно расценивать как фактический отказ от применения моратория с утратой всех преференций. С другой стороны – существует вероятность оспаривания такой выплаты и переквалификации выплаты дивидендов участникам — сотрудникам в заработную плату с доначислением страховых взносов.

– МИФ: сам должник не может обратиться с заявлением о банкротстве

РЕАЛЬНОСТЬ. В период действия моратория руководитель организации не обязан, но имеет право обратиться с заявлением о банкротстве при наличии одного из обстоятельств, указанных в п. 1 ст. 9 Закона о банкротстве.

– МИФ: до 1 октября бесполезно обращаться в суд с исками к должникам

Исполнительное производство «на паузе», значит, в суд обращаться не имеет смысла.

РЕАЛЬНОСТЬ. В суд с имущественными требованиями к должникам можно и нужно обращаться. В период действия моратория судами рассматриваются иски к подмораторным должникам. Исполнительные листы в этот период выдаются судами в обычном порядке. На основании таких исполнительных листов приставы возбуждают исполнительное производство по заявлению взыскателей. Судебным приставом в этот период могут быть осуществлены отдельные исполнительные действия, например наложение ареста, установление запрета на распоряжение имуществом. Направлять исполнительные листы в банк тоже можно, их примут и исполнят по окончанию действия моратория.

– МИФ: во время моратория недобросовестные компании смогут избежать штрафов и пеней при нарушении обязательств

Согласно ст.9.1 Закона о банкротстве в период действия моратория проценты за пользование чужими денежными средствами, неустойка, пени за просрочку уплаты налога или сбора, а также иные финансовые санкции не начисляются на требования, возникшие до введения моратория. Если начислить неустойку за период действия моратория, то суд вероятнее всего откажет в удовлетворении требований о ее взыскании.

РЕАЛЬНОСТЬ. Действительно существует риск злоупотребления со стороны недобросовестных компаний. Но Верховный суд РФ указал, что у истца есть право при рассмотрении спора о взыскании неустойки, начисленной за период действия моратория, доказывать, что ответчик, в действительности не пострадал. В этом случае в зависимости от обстоятельств дела и с учетом характера и последствий поведения ответчика суд может удовлетворить иск полностью или частично, не применив возражения ответчика о наличии моратория.

– МИФ: в период действия моратория не нужно платить проценты по кредиту и займу

РЕАЛЬНОСТЬ. Проценты, подлежащие уплате за пользование денежными средствами, предоставленными по договору займа, кредитному договору либо в качестве коммерческого кредита, продолжают начисляться в период действия моратория и подлежат уплате в установленные сроки. Если компания хочет получить отсрочку по оплате процентов, то это совсем другая история — про кредитные каникулы.

Надеюсь, что в своей колонке мне удалось развеять мифы и дать реальное представление о том, что такое мораторий на банкротство. Если у вас остались вопросы, вы можете оставить комментарий под этим материалом, в аккаунтах «Континента Сибирь» в соцсетях, либо обратиться в редакцию по электронной почте. Я обязательно отвечу на поступившие вопросы.