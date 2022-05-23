Депутаты Заксобрания Новосибирской области и члены правительства региона начали серию встреч с представителями бизнеса для выработки стратегии экономической устойчивости региона. Первой была выбрана отрасль, которая, по оценке экспертов, сильнее всего пострадала в нынешней обстановке – транспортная. О том, удастся ли Новосибирску сохранить статус крупнейшего транспортно-логистического хаба, рассказала вице-спикер Новосибирского Заксобрания по экономике ИРИНА ДИДЕНКО.

– Ирина Валериевна, если подвести какой-то предварительный итог прошедшего месяца, какое событие вы бы назвали ключевым и решающим?

– Как и планировалось изначально, мы по поручению спикера регионального парламента Андрея Ивановича Шимкива провели ряд встреч, в том числе достаточно крупных, и, взяв их итоги, подготовили обращение по четырем ключевым вопросам по ряду федеральных инициатив. Вопросов на самом деле не четыре, а гораздо больше. Но мы выбрали ключевые, сформировали их по отраслевому признаку, для профильных комитетов Государственной Думы. Я не скажу, что мы открыли что-то новое, основная часть повестки уже неоднократно обсуждалась, но мы представительный орган власти и наша задача – заинтересованно и оперативно представлять наш регион и наши предприятия.

– Почему вы начали именно с транспорта?

– Когда готовилась первая встреча, мы определили, какие отрасли что потеряли, какие чего лишились, у кого упала выручка, у кого встали рабочие процессы. И транспорт с логистикой оказались на первом месте (по числу значимых изменений — «КС»). Однако, подводя итоги встречи с участниками рынка, мы поняли, что удар по нашему региону пришелся, что называется, «по касательной». Новосибирская область в этом плане пострадала не так сильно, как многие другие. Более того, у нас есть немалый потенциал для роста, одно из направлений здесь – перенаправление транспортных потоков с запада на восток. Последний вариант всегда был для нас ключевым.

– Какие именно предложения и запросы вы отправили в Москву по итогам встречи?

– Мы пока не отправили их – в ближайшее время представим их на рассмотрение Андрею Ивановичу Шимкиву, и в случае согласования, он подпишет обращение. Оно будет адресовано руководству Госдумы.

– Но хотя бы примерный пул вопросов уже известен?

– Основной вопрос – развитие транспортной инфраструктуры, дорожной и железнодорожной. Поворот грузопотока на восток обязательно этого потребует. Лучше упредить спрос и использовать это как свое преимущество, чем потом догонять. Минтранс согласовал предложения – они будут представлены в конце месяца на выездном комитете Совета Федерации.

Также мы планируем участвовать в Транспортном форуме, который откроется в конце июля. Там будут участвовать наши восточные коллеги: Казахстан, Китай, возможно, еще и Корея. Для каждой из этих стран участие государства в проекте – своеобразный знак качества, наглядный стимул активнее работать в этом направлении. Часть наших инициатив будут представлены на площадках форума.

– Как представитель законодательной ветви власти, что вы можете сказать о предложениях в сфере законотворчества?

– На Транспортном форуме мы планируем обсуждать снижение акцизов и их «смещение» от федерального бюджета к региональному. На мой взгляд, это было бы логичнее, поскольку акциз платят не те, у кого есть имущество в виде транспорта, которое может пылиться в гараже, а те, кто им активнее всего пользуется. Проще говоря, больше ездишь – больше платишь. А нам как раз нужно, чтобы ездили. В общем, это хороший повод подискутировать, и мы обязательно поднимем этот вопрос с федералами.

Были затронуты и вопросы лизинга, который активно используется транспортными компаниями. Им удалось добиться некоторых отсрочек по лизинговым платежам, обсудить кое-какие послабления. Но я не хочу сказать, что это наша заслуга. Вопрос очень актуальный и его поднимали если не все, то почти. И отмахнуться от него было нельзя. Мы тоже внесли свой вклад.

– Некоторое время назад «Опора России» также проводила встречу по вопросам международной логистики, и среди прочих вопросов поднимался дефицит транспортных контейнеров. Обсуждались ли у вас варианты решения этой проблемы?

– Тема на самом деле очень интересная. Большинство контейнеров, используемых логистами, на самом деле им не принадлежат. Они вообще России не принадлежат. И как только крупные международные игроки стали уходить, тут же возник дефицит. Мы с Андреем Александровичем Гончаровым (главой минпромторга Новосибирской области — «КС») уже запланировали круглый стол с промышленниками, которые занимаются металлом – и обязательно включим туда этот вопрос. Могу сообщить, что инициативу с их стороны мы уже видим – есть желающие производить здесь. Пока в основном идет курс на параллельные поставки с Востока, но на мой взгляд, это решение временное, и надо уже начинать делать эти вещи самим. И мы видим, что больше всего беспокоит промышленников. Сколько будет стоить развернуть производство, и, главное, надолго ли это. То есть что будет, если вдруг все вернется назад.

– В Китае сейчас, вроде, тоже контейнеров не хватает…

– Надеяться на Китай смысла нет, все, что он делает, делается только в его собственных интересах. Поэтому нужно не только «параллелить» импорт, но и искать возможности выпускать нужные товары самостоятельно. И это касается не только контейнеров.

Чтобы выйти на бизнес с таким инициативным предложением, нужно дать ему некие гарантии. Что даже если санкции снимут, наш молодой производитель не будет раздавлен вернувшимися на российский рынок гигантами. Что его есть, кому поддержать. Как именно поддержать – это уже второй вопрос. Главное, чтобы наш промышленник остался конкурентен, как минимум, в нашей стране. Для этого нужен, во-первых, крупный объем производства и крупные заказы, во-вторых, производственные линии, которые будут не только выпускать, но и обслуживать эту продукцию, в третьих, какие-то протекционистские меры и косвенное участие государства. А организовать это все очень сложно – многие чиновники зачастую не понимают, как это делается.

Но мы предлагаем бизнесу: давайте прямо сейчас начнем формировать ключевые предложения по отраслям, Москва их ждет.

– С какими еще органами исполнительной власти вы работаете над программами импортозамещения?

– Мы договорились с таможней – они анализируют поставки импорта и помогают формировать из этого пул предложений по выпуску товарных групп на наших площадках. Вопрос, повторюсь, не одного года и не двух. Нужно больше времени. А бизнес в такой обстановке, к сожалению, не может строить прогнозы на такой далекий горизонт.

– Можно поподробнее насчет протекционизма? Что вы предлагаете?

– Прежде всего мы бы предложили хотя бы уравнять в правах наших транспортников и производителей с зарубежными. Еще совсем недавно ряд иностранных компаний получили все возможные преференции в рамках программы привлечения международных инвестиций. В чем ее смысл? В самом статусе «международных»? В притоке свежих денег? В стимулировании международного сотрудничества? Для большинства компаний, объявивших сейчас о своем уходе, этот шаг чисто политический. Сами они уходить не хотят, это не даст им ничего, кроме потери выручки. Наша задача, повторюсь, сделать так, что даже если иностранцы передумают уходить или решат вернуться, наши предприятия останутся в приоритете.

И дело не только в производителях. Водители-иностранцы не платят за перегруз – и у нас в рамках текущего законодательства нет никакой возможности их урезонить. В Новосибирской области 85% грузооборота идет с Казахстаном – таможня не даст соврать. Около трети машин с казахстанскими номерами. И у них есть возможность пользоваться нечестной конкуренцией. Дело не только в ущербе, который они наносят нашим дорогам, хотя и это тоже. Штрафы и перегрузы для перевозчиков играют очень важную роль в бюджете. Конкуренция изначально неравная. Мы хотим это неравенство устранить. Будем готовить обращение в Совет Федерации.

– Какие новые проекты предполагаются в разных транспортных направлениях: железнодорожной, автомобильной, водной, воздушной?

– Авиация – тема отдельного разговора. И она не региональная, здесь все слишком долго и дорого. По железной дороге – обсуждалось строительство ветки от Екатеринбурга до Новосибирска с логистической пересадкой в нашем регионе. Проект лежит в списке стратегических планов РЖД, но сроки нужно значительно сдвинуть, чтобы не догонять спрос транспортников, работающих на восток, а предвосхищать ее. Лучше самим напомнить об этом Москве, чем ждать, пока она сама это сделает.

По речному транспорту на повестке вопрос расчистки фарватера Оби. Иначе мы далеко ничего не увезем. К северу от нас «нефтяные» города Тюменской области, куда можно возить, в первую очередь, стройматериалы – там очень активно строятся сейчас.

Поднимался также вопрос по аэроэкспрессу в Новосибирске. Если в двух словах описать итог – мы пришли к выводу, что сама по себе электричка до аэропорта не окупится. Но если сделать ее в рамках общей программы развития железных дорог, то очень даже может. На первом плане здесь даже не столько ветка до Толмачево, а железнодорожный мост через реку. Сейчас там идет одна колея. Рядом есть еще опоры, поэтому можно – и, я считаю, нужно – вернуться к двухколейному формату. Сам по себе аэроэкспресс прибыли в деньгах не принесет, но он нужен не для этого. К аэропорту сейчас ведет одна дорога, на которой регулярно случаются пробки. Из-за них порой опаздывают не только пассажиры, но и члены экипажа. Нужен хоть какой-то запасной вариант. Прямо сейчас минтранс готовит бриф, в котором аргументирует экономическую составляющую. Вот как закончит, так сразу и выступим.