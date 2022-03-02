Что больше всего беспокоит и тревожит новосибирский бизнес за эту богатую событиями неделю? Уполномоченный по защите прав предпринимателей по Новосибирской области НИКОЛАЙ МАМУЛАТ в интервью «Континенту Сибирь» подвел предварительные итоги прошедших дней, рассказал о том, каких шагов ждет и с какими предложениями выступает бизнес, как «карантинный» опыт поможет в новых условиях, и сколько времени может продлиться кризис.

– Николай Егорович, насколько значительно, как вы считаете, текущие события затронут экономику Новосибирской области, как сильно ударят по бизнесу?

– Сейчас на самом деле трудно делать какие-то прогнозы. Экономическая ситуация меняется очень быстро. И это в каком-то смысле, хуже всего. Самое тяжелое для предпринимателя – это неопределенность, когда нет четко выраженной цели, нет уверенности на успех.

Как отмечают сами предприниматели, ситуация может повлиять на многие сегменты экономики, финансового сектора, добывающих отраслей, поставок, технологического оборудования, материалов, комплектующих. Как и в 2020 году, возможна дестабилизация отработанных процессов, поскольку многие цепочки как малого, так и крупного бизнеса связаны между собой.

Тем не менее мы видим, что в этой сложной ситуации экономике уделяется пристальное внимание. Президент встретился с деловым сообществом. Он обратился с призывом о взаимодействии бизнеса и власти в поисках тех инструментов, которые поддерживали бы производство, экономику и рабочие места. Сегодня один из главных вопросов: как сохранить действующий бизнес и максимально упростить его работу.

– Что, на ваш взгляд, нужно сделать в самую первую очередь, чтобы сдержать кризис?

– Среди самых актуальных мер – поддержка потребительского спроса, снижение налогов и доступность кредитов. Чтобы экономика продолжала жить. Далее – восстановление производства товаров народного потребления (экономика простых вещей), импортозамещение, вовлечение в оборот не используемых ресурсов, развитие проектного финансирования.

Насколько может затянуться кризис, предсказать нельзя. Когда глава Центробанка комментировала свое решение относительно ключевой ставки, она упомянула и о том, что условия кредитования корпоративных заемщиков не должны ухудшиться. Сложное время требует решительных действий. Бизнесу необходимо льготное (оптимально – беззалоговое) финансирование, а наиболее пострадавшим сферам – кредитные ставки необходимо субсидировать.

В перспективе очень важен процесс стратегического планирования, как постоянно действующей системы, включающей регулярную актуализацию стратегических целей и четкий мониторинг их достижения, выделение приоритетов развития и концентрацию усилий на их стимулировании. Как пример, сектор агропромышленного комплекса, который благодаря целенаправленной работе и поддержке значительно нарастил объем продукции, в том числе по экспорту на мировые рынки.

В числе предложений бизнеса: реализация принципа преференций «Добросовестный предприниматель/налогоплательщик», внедрение налоговых каникул и совершенствование налоговой политики в целом, мораторий на повышение тарифов субъектов монополий, приостановление проекта маркировки для новых товаров, заморозка кадастровой оценки, снижение пошлин и многое другое.

Вот пример того, как можно обойти один острый угол. Из-за инфляции обороты компаний, работающих на упрощенной системе налогообложения, стали расти. Предприятия, которые вышли за пределы оборотов из-за резкого роста закупочных цен на материалы и цен реализации, но при этом не нарастили доходность, вынуждены переходить на более затратный общий налоговый режим. Что предлагаем мы: повысить порог выручки, дающей право на применение УСН.

– Как вы считаете, потенциал, который готов был «выстрелить» перед началом текущих событий, сохранится ли к тому времени, когда все закончится, или же сгорит в военном горниле?

– После того, что мы пережили в 2020 и далее – нет, не сгорит. С того времени и бизнес стал другим, и люди изменились. Понимают, что живут не в самое стабильное время.

Стезя предпринимателя никогда не была легка, предпринимательская деятельность всегда связана с рисками. Однако, я еще раз повторюсь, что нашему новосибирскому бизнесу надо отдать должное, он всегда был устойчив к различным встряскам. Мы уже проверены «в боях», прошли кризисы 2008, 2014, 2020 годов, и введение санкций, и пандемию. Мы накопили большой опыт преодоления подобных кризисных ситуаций. Тем не менее сейчас мы должны четко понимать, что бизнесу нужно уделять более пристальное внимание, поскольку запас прочности у него может закончится.

– Как можно нейтрализовать последствия, которых не удастся избежать? Что бы вы порекомендовали сделать предпринимателям?

– Прежде всего, необходимо повышать внутренний спрос. Институт уполномоченных продвигает программу интенсификации экономики, согласно которой российская экономика должна развиваться за счет растущего спроса на внутреннем рынке, а конкурентоспособность предприятий поддерживаться за счет роста производительности труда и гибкой политики государства в отношении кредитов, налогов и тарифов.

Я сейчас порекомендовал бизнесу набраться терпения. Не стоит использовать сиюминутные дисбалансы на рынке: чем больше нестабильности, тем хуже для всех нас. Первая реакция рынка на кризис, каким бы он ни был, всегда наиболее бурная, но это временный эффект. Этот период надо переждать, не паниковать. Главная задача – сохранить бизнес.

Какие меры предлагает институт бизнес-омбудсмена для преодоления санкций (первоочередные выделены жирным)

Снизить налог на прибыль на переходный период, а также отдельных преференций по уплате НДС. Увеличить лимит авансовых платежей по налогу на прибыль, либо временно убрать авансовые платежи и выплачивать налог на прибыль, исходя из фактически получений прибыли. Вернуть НДС по оплате, как это было до 2006 года или предусмотреть оба варианта для бизнеса: по отгрузке или по оплате в зависимости от учетной политики организации. Ускорить принятие законодательства о цифровом рубле и криптовалютах с конвертацией. Распространить ставки 15% на уровень дохода равный и ниже МРОТ. Распространить пониженные ставок на все виды бизнеса (не только МСП). Расширить рамки спецрежимов (УСН, патент) и самозанятых в два раза. Распространить патент не только на ИП, но и на ЮЛ. Снять запрет на применение патента для организаций, торгующих алкоголем (это важно для мелкой, в т.ч. сельской, розницы). Снять устаревший запрет на применение патента для ИП, торгующих обувью, лекарствами, меховыми изделиями. Увеличить лимитов применения УСН в части предельной выручки, стоимости основных средств, численности работников. Расширить перечень учитываемых для УСН расходов. Исправить порядок предоставления мер поддержки – ее должны получать те, кто потерял более 30% выручки из-за санкций. Границы налога на имущество от кадастровой стоимости на федеральном уровне уменьшить до 1% либо не применять его для УСН, так как смысл «упрощенки» подменяется. Отменить транспортный налог, так как он «дублирует» акциз. Отменить или снизить ставки эквайринга. Продолжить расширение и субсидирование QR кодов для оплат. Инициативу ФНС по законопроекту об аресте имущества до суда не рассматривать. Прекратить блокировать счета по стороны налоговых инспекций. По возможности вернуться к неурегулированным вопросам (таможенная глава, штрафы по АПВГК и так далее). Разработать действенный и максимально оперативный механизм рассмотрения и внесения возможных изменений в КоАП – чтобы неучтенные на стадии принятия основного документа моменты­­ могли быть внесены без прохождения многолетних согласительных и бюрократических процедур. Реализовать принципа преференций «Добросовестный предприниматель/налогоплательщик»: в контрольно-надзорной деятельности в налоговой и иных сферах (вплоть до освобождений от ответственности за небольшие нарушения, пониженные размеры штрафов, отсутствие проверок и т.д.). Запретить банкам возвращать ранее выданные льготные кредиты. Отменить или отсрочить платежи за государственное или муниципальное имущество/НТО. Увеличить авансы по контрактам по 44/223-ФЗ. Создать реестр предприятий для каждой отрасли, при покупке товаров у которых в рамках госзаказа освободить от НДС. Временно изменить законодательство о выплате заработной платы, так как предприниматель обязан не менее, чем два раза в месяц, выплачивать заработную плату, а в случае просрочки выплат сообщать в

органы статистики – что влечет практически автоматически различные проверки вплоть до возбуждения уголовных дел. Проект маркировки приостановить, для новых товаров не вводить. Ввести мораторий на повышение тарифов субъектов монополий. Ввести мораторий на отключение от энергоносителей за несвоевременную оплату авансовых платежей. Ввести льготное (оптимально – беззалоговое) финансирование предприятий, попавших под санкции. Сильно пострадавшим – субсидирование. Ввести мораторий на внеплановые проверки. Проводить их только при реальной угрозе. Прекратить блокировки счетов по стороны банков по 115-ФЗ. ЦБ должен снизить требования в части блокировок платежей. Отменить СОУТ (специальная оценка условий труда). Оказывать государственную помощь при оплатах в валюте иностранным компаниям за оборудование и транспортные средства.