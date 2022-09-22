Экс-депутата новосибирского Заксобрания арестовали по делу о взяточничестве в особо крупном размере

Бывшего депутата Заксобрания Новосибирской области Юрия Зозулю арестовали по делу о взяточничестве. Меру пресечения избрал Савеловский районный суд Москвы.

Информация о задержании бывшего депутата Заксобрания Новосибирской области, гендиректора АО «РЗМ-Технология» Юрия Зозули размещена на официальном портале судов общей юрисдикции города Москвы. Ходатайство об избрании меры пресечения в отношении экс-парламентария регионального Заксобрания рассмотрел Савеловский районный суд.

«Категория дела: об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Текущее состояние: удовлетворено, 21.09.2022», — указано в документах.

Отмечается, что Юрий Зозуля стал фигурантом уголовного дела по ч.6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере). Он покинул пост депутата Заксобрания Новосибирской области в 2019 году. Ранее Юрий Зозуля являлся руководителем холдинга «Спецхимия» госкорпорации «Ростех».

По данным «Коммерсанта», экс-депутата арестовали до 19 ноября. Вместе с ним был арестован генеральный директор ФКП «Завод имени Я. М. Свердлова» Юрий Шумский. Среди фигурантов дела, по данным издания, также оказался экс-руководитель завода им. Свердлова Вадим Рыбин. Он согласился на сотрудничество со следствием, в связи с чем был освобожден в зале суда. На него наложили запрет на определенные действия.

Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные СУ СКР по Северному округу Москвы, фигуранты дела, а также другие установленные или находящиеся в разработке ФСБ и следствия лица, обвиняются в преступном сговоре, организации системы получения откатов.

«Установлено, что фигуранты получали незаконные вознаграждения от поставщиков компонентов для производства взрывчатых веществ, а также компаний, которые приобретали продукцию ФКП по завышенным ценам. Для этого в сделки включались цепочки посредников, благодаря которым удавалось искусственно увеличить стоимость взрывчатых веществ. Откаты брались и с других сделок», — сообщает издание. По установленным эпизодам сумма вознаграждения превысила 33 млн рублей. Обвинения фигурантам дела пока не предъявлены.