В министерстве лесного хозяйства Красноярского края силовики проводят обыски

Сегодня в минлесхозе Красноярского края сотрудники управления экономической безопасности при поддержке спецназа проводят обыски. Два дня назад, 15 сентября был освобождён от должности министр лесного хозяйства Красноярского края Димитрий Маслодудов, занимавший этот пост последние два года. Место экс-министра теперь временно занимает его заместитель Анвар Бикбов.

По данным федеральных СМИ, документы изымают из кабинета начальника отдела инвестиционных проектов в области освоения лесов Максима Скворцова. Обыски проходят по делу о реализации госконтрактов по тушению лесных пожаров, и в этих нарушениях подозревают бывшего министра лесного хозяйства Димитрия Маслодудова.

«Я уволился по собственному желанию, потому что серьезно болен. Сейчас нахожусь на больничной койке, – сообщил телеканалу «ТВК Красноярск» экс-министр. — Пускай правоохранительные органы разбираются. По поводу каких-то вопросов, связанных с авиационными работами, то если они возникли, насколько я помню и знаю, никаких вопросов до последнего момента не возникало. Я надеюсь, что правоохранительные органы совместно с министерством, заинтересованными органами разберутся. Все спокойно».

В пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю от комментариев пока отказались.

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