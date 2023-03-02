Спутники под управлением искусственного интеллекта и выращивание деревьев при межпланетных перелётах: на КЭФ подписали соглашения о научных исследованиях

Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнёва (Красноярск) в ходе Красноярского экономического форума-2023 подписал соглашения о совместной научной деятельности в аэрокосмической и лесохозяйственной сферах с тремя организациями.

Как сообщает официальный сайт форума 2 марта, с АО «Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнёва» университет заключил договор на выполнение составной части опытно-конструкторской работы в рамках проекта «Программно-аппаратный комплекс автоматического контроля выполнения технологического процесса на линии сборки космического аппарата «Марафон».

По словам генерального директора компании Евгения Нестерова, соглашение позволит сторонам перейти на новый уровень исследований.

«Мы переходим на новое цифровое производство и делаем это на конкретном космическом аппарате. Меняется стандарт производства, вместе с технологом и мастером контроль за процессами будет осуществлять искусственный интеллект», — сообщил Евгений Нестеров в ходе подписания соглашения.

Ректор университета им. Решетнёва Эдхам Акбулатов, в свою очередь, на форуме отметил, что договор позволит вузу осваивать новые технологии серийного производства малых космических аппаратов.

Результаты совместной работы вуза и предприятия планируется обнародовать в середине 2023 года.

С Минлесхозом университет подписал соглашение о совместной реализации проектов с использованием технологий дистанционного зондирования земли. Такая возможность появилась у вуза после того, как в августе 2022 года его специалисты запустили на орбиту спутник собственной разработки ReshUCube1.

Договор университета с Федеральным исследовательским центром «Красноярский научный центр СО РАН» предполагает реализацию совместного научно-исследовательского проекта «Разработка технологии ускоренного культивирования сеянцев лесных культур в условиях искусственного облучения». По словам Эдхама Акбулатова, эта работа станет продолжением реализованного на базе красноярского института биофизики проекта БИОС, в рамках которого исследовалась выживаемость человека в замкнутых условиях при длительных межпланетных перелётах.

«Предстоящие исследования помогут ответить на вопрос, как добиться, чтобы древесные культуры вырастали производительно и были устойчивы при лесовосстановлении», — сообщает пресс-служба форума.

Напомним, что накануне в рамках Красноярского экономического форума-2023, проходящего в этом году под девизом «Время Сибири», начались мероприятия деловой программы.

КЭФ-2023 проходит с 1 по 3 марта. Основная площадка мероприятия – Сибирский федеральный университет.