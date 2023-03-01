Сегодня, 1 марта, начал свою работу Красноярский экономический форум (КЭФ) «Время Сибири».



«Участники форума обсудят традиционные промыслы коренных народов Крайнего Севера как предпринимательскую практику, роль дикоросов в поддержке локальной экономики северных территорий. Важные вопросы будут подняты на панели «Развитие распределенной генерации в удаленных районах Крайнего Севера», затрагивающие модернизацию энергосистем этих территорий», — сказано в сообщении пресс-службы официального портала Красноярского края.

В рамках КЭФ с 1 по 3 марта будет подписано порядка 70 соглашений на общую сумму свыше 190 млрд рублей. Главным мероприятием форума станет пленарное заседание «Время Сибири». Также участники обсудят кадровые задачи для развития Сибири в эпоху новых вызовов и влияние туризма на региональную экономику.

Также, как ранее писал «Континент Сибирь», главы регионов СФО обсудят в ходе форума стратегию развития Сибири до 2035 года.

В рамках КЭФ-2023 также запланировано проведение межрегионального совещания по развитию сибирских экспортно-ориентированных трансграничных коридоров, панельной дискуссии «Электронные магазины для госзакупок и регионального бизнеса», презентации проекта «Сибирская Школа – территория здоровья» и роуд-шоу инвестиционных проектов «Большая Сибирь».

Подробнее с программой форума можно ознакомиться на сайте КЭФ’23. Также на сайте будет доступна онлайн-трансляция мероприятий молодежной и деловой программы форума.

Напомним, что ранее в Новосибирске прошла Сибирская строительная неделя.