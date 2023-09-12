Ракету с символикой Новосибирска запустят в космос

В сентябре с космодрома Байконур состоится запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а», которая выведет на орбиту отечественный пилотируемый корабль «Союз МС-24». В честь 130-летия Новосибирска, ракета будет украшена юбилейной символикой «Новосибирск — Город трудовой доблести».

«Сегодня ракета была транспортирована на стартовый комплекс 31-й площадки космодрома. После установки в вертикальное положение специалисты предприятий госкорпорации «Роскосмос» продолжили её подготовку к пуску. Мы благодарим «Роскосмос» за взаимодействие и плодотворное сотрудничество», — сообщил мэр города Новосибирска Анатолий Локоть в своем телеграм-канале.

Градоначальник также подчеркнул, что Новосибирск многое сделал для освоения космического пространства: научные организации и промышленные предприятия вносят весомый вклад в реализацию российской космической программы.

Напомним, что в марте текущего года значимым для города событием стало возвращение новосибирского космонавта Анны Кикиной, которая провела 157 суток в экспедиции на Международной космической станции и стала первым за 21 год гражданином России, вернувшимся с орбиты на американском корабле.

Стоит также отметить, что в конце лета в здание-памятник им. Ю. В. Кондратюка на этапе его реконструкции поместили спускаемый аппарат «Зенит-2» класса «Восток», который работал в 1961 году. Он выполнял функции военного фоторазведчика, объектив фотоаппарата позволял делать снимки различных территорий, которые были уникальными для того времени. В дальнейшем на нем проводились испытания, имитирующие попадание в аппарат метеоров, для определения способности обшивки им противостоять. В 2021 году аппарат был передан музею Новосибирска и находился на хранении в СибНИА им. С. А. Чаплыгина.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что «Роскосмос» взял под опеку белых медвежат в Новосибирском зоопарке.