Не так давно прочел опубликованную 9 июля в «Континенте Сибирь» авторскую колонку академика Николая Диканского, бывшего ректора НГУ, а ныне председателя совета по развитию Новосибирского научного центра, под трепетным заголовком «120 лет со дня рождения академика Лаврентьева и судьба его наследства», посвященную почему-то в основном финансовому состоянию ФГУП «Управление энергетики и водоснабжения» и его возможной приватизации.

Видимо идея «создать высокую концентрацию научных сил…» и рождение на основе этой идеи уникальной научной базы – Академгородка, по мнению автора статьи является не главным наследием академика Лаврентьева.

Уже не первый год на разных уровнях активно обсуждается вопрос с задолженностью ФГУП «УЭВ» за потребленное топливо, руководство ООО «Газпром межрегионгаз» просит для урегулирования вопроса предоставить государственные или банковские гарантии, или источники погашения накопленной задолженности. В этих условиях актуально остро стоит вопрос сокращения непроизводственных расходов, необходима оптимизация процессов, направленных на повышение производительности труда и исключение затрат, не учтенных тарифом.

И в этом направлении предприятием за последний год проведена значительная работа: полностью пересмотрен состав затрат, оказание услуг по неосновным видам деятельности переводится на договорные отношения, продолжается процесс перехода на взаимодействие с потребителями по прямым договорам. Впервые за несколько лет долг за потребленные энергоресурсы удалось снизить на 2,3 млн. рублей. Без сомнения происходящие процессы имеют положительный результат, но существующая организационно-правовая форма предприятия не позволяет управлять имущественным комплексом более эффективно.

Несмотря на то, что Устав называет ФГУП «УЭВ» коммерческой организацией, у Предприятия отсутствует возможность самостоятельно принимать решения по вопросам своей текущей деятельности и выбирать пути реализации поставленных перед ним задач. Значительная часть сделок унитарного предприятия подлежит согласованию не только с федеральным органом исполнительной власти, в ведомственном подчинении которого находится предприятие, но и с собственником имущества.

Решения касательно части сделок, связанных с имуществом унитарных предприятий, должны приниматься федеральными органами исполнительной власти только на основании решения Правительства Российской Федерации, Председателя Правительства Российской Федерации или решения, принимаемого по его поручению его Первым заместителем или Заместителем, а в отдельных случаях требуют и мотивированной позиции Росимущества.

Предприятие также не вправе без согласия собственника имущества получать банковские гарантии, совершать сделки с иными обременениями, уступкой требований, переводом долга, что лишает предприятие гибкости и оперативности в принятии тех или иных решений, что крайне важно в условиях современной экономики.

При отсутствии государственного финансирования Предприятие вынуждено частично за свой счет покрывать расходы на оказание населению социально значимых услуг, полная стоимость которых не покрывается средствами, поступающим от реализации услуг по ценам, установленным в соответствии с государственными тарифами. У унитарного предприятия отсутствует возможность привлекать долгосрочные инвестиции, поскольку все имеющееся у него имущество принадлежит ему на праве хозяйственного ведения и находится в собственности Российской Федерации, и не может быть предметом обеспечения для инвесторов.

Поэтому в условиях текущей экономической ситуации, в целях расширения возможностей использования разных источников финансирования, сокращения сроков согласования сделок, выстраивания оптимальной организационной структуры и внедрения системы мотивации коллектива на достижение долгосрочных результатов, назрела острая необходимость таких изменений в юридическом статусе, которые бы расширили коммерческие возможности Предприятия, но при этом позволили бы сохранить Российской Федерации прямой контроль за соблюдением общественных интересов.

Кроме того Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. N 485-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и Федеральный закон «О защите конкуренции» предусматривает ликвидацию либо реорганизацию существующих государственных и муниципальных унитарных предприятий (ГУП и МУП) и запрет на создание новых.

Учредителем ФГУП «УЭВ» в лице Министерства науки и высшего образования РФ учтены все эти факторы и принято взвешенное решение о необходимости включения предприятия в прогнозный план (программу) приватизации федерального имущества, о чем Министр Миноборнауки уведомил Росимущество, как уполномоченный орган государственной власти в области приватизации.

В противовес утверждению Николая Диканского о неминуемой смене уставных целей деятельности предприятия после его приватизации, хочу акцентировать внимание на том, что в соответствии с требованиями закона о приватизации 100 % акций создаваемого акционерного общества будут переданы в собственность Российской Федерации, соответственно управлять Обществом, и контролировать его деятельность будет государство.

Что касается якобы угрозы смены приоритетов в обеспечении ресурсами потребителей, то Закон о приватизации и здесь защищает интересы потребителей, поскольку в соответствии со статьей 30.1. указанного закона объекты электросетевого хозяйства, источники тепловой энергии, тепловые сети, централизованные системы горячего водоснабжения и отдельные объекты таких систем могут приватизироваться только при условии их обременения обязательствами по строительству, реконструкции и модернизации (инвестиционные обязательства), а также обязательствами по эксплуатации (эксплуатационные обязательства). При этом условием эксплуатационных обязательств является обязанность правообладателя поставлять потребителям и абонентам товары и оказывать услуги по регулируемым ценам (тарифам) в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и обеспечивать возможность получения потребителями и абонентами соответствующих товаров, услуг.

Что касается преимуществ такой организационно-правовой формы, как акционерное общество, то это и более гибкая структура управления. В создаваемом Обществе вводится корпоративная система, во главе которой стоит единственный акционер — Российская Федерация, совет директоров (осуществляет общее руководство деятельностью Общества), правление или генеральный директор (подотчетны совету директоров).

Таким образом, непонимание механизмов и сущности приватизации автором статьи приводит к формированию как минимум ошибочного мнения о том, что в случае приватизации ФГУП «УЭВ» приоритетом станет «работа в интересах частных владельцев» и «содержание частных структур с дорогими яхтами и другой зарубежной недвижимостью».

Объективности ради надо сказать, что есть еще одно предложение «спасения предприятия». В мэрии Новосибирска заявили о готовности принять предприятие вместе с его многомиллионными долгами в муниципальную собственность. Соответствующее письмо в адрес учредителя подписал мэр Анатолий Локоть. Однако источник погашения задолженности в мэрии так и не указали. Сказали лишь, что предприятие будет разделено по направлениям и передано в МУПы для более «эффективного» управления, которые как указывалось выше, согласно Федерального закон от 27 декабря 2019 г. N 485-ФЗ так же должны прекратить свое существование как форма собственности. Да и в муниципалитете накопилось проблем не мало, решение которых требует определенных затрат. Есть большие сомнения, что бюджет города осилит дополнительную нагрузку в несколько сот миллионов рублей задолженности перед Межрегионгазом.

Руководство ФГУП «УЭВ» продолжает искать выход из сложившейся ситуации. Важно и погасить долг за газ, и сохранить имущественный комплекс предприятия. Акционирование – наиболее реальный вариант решения стоящих задач. Мы понимаем всю меру ответственности ФГУП «УЭВ» перед потребителями. Предприятие должно жить и работать дальше на благо потребителей.

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