Сибирская генерирующая компания сообщила на этой неделе, что продолжит закрытие отдельных локальных котельных – в соответствии со Схемой теплоснабжения Новосибирска. Компания поделилась планами закрытия еще семи теплоисточников, но при этом заявила о намерении построить несколько новых котельных.

Основные мотивы Минэнерго РФ и экспертов, согласовавших в Схеме теплоснабжения переключение некоторых потребителей на крупные источники тепла – это, прежде всего, повышение эффективности работы теплоисточников. Крупные теплоэлектроцентрали тратят меньше топлива на производство того же объема тепловой и электрической энергии. Разница в эффективности, по оценке СГК, может достигать 30%. Во-вторых, ТЭЦ, в отличие от локальных теплоисточников, расположены в отдалении от жилых домов и оснащены газоочистными устройствами.

Всего за три года присутствия в Новосибирске СГК переключила на теплоснабжение от ТЭЦ 15 котельных, сообщила компания. Это на уровне 5% от общего количества локальных теплоисточников в городе. С начала 2020 года по апрель 2021 года специалисты СГК переключили еще шесть мелких теплоисточников. Три котельные поставляли тепло в жилую зону и еще три – промпредприятиям.

Суммарные затраты компании на реконструкцию и переключение котельных за 2018–2020 годы составили свыше 782 млн рублей, без учета НДС.

Тем не менее, Новосибирск, по данным компании, остается одним из самых «децентрализованных» городов в плане теплоснабжения.

Сейчас в городе работает 260 малых источников теплоснабжения на угле, мазуте и газе. 170 из них имеет мощность не более 5 Гкал/час каждый. В сумме они обеспечивают 39% тепловой нагрузки Новосибирска, остальное приходится на ТЭЦ.

Переключение жилых и промышленных объектов на ТЭЦ не означает, что все котельные, ранее обеспечивавшие их теплом, будут закрываться. Часть из них переделываются в тепловые пункты, часть выводится «в запас» на случай нештатных ситуаций. Так, для дополнительной надежности в рабочем состоянии осталась Калининская котельная, чьих абонентов переключили в зону ТЭЦ-4 еще в 2018 году.

Во втором полугодии 2021 года СГК планирует переключить на ТЭЦ еще одну котельную и начнет работу по закрытию семи локальных котельных. Потребители газовой котельной на Кирова, 34а (которая сейчас отапливает всего один дом) перейдут на снабжение от ТЭЦ-5. Подрядчик построит сеть от тепловой камеры СГК до котельной, которую переоборудуют в центральный тепловой пункт с нагрузкой 6,1 Гкал/час. Благодаря тепловому пункту будут построены сети еще к двум строящимся жилым домам.

Также стартовал двухлетний проект по замещению пяти котельных, принадлежащих компании «ТСП-Сиб» в Заельцовском районе – на улицах Кубовая и Охотская. Они снабжают теплом дома, построенные группой компаний «Стрижи».

В этом же районе СГК переключит потребителей муниципальной котельной №32 и котельной Мочищенского завода железобетонных конструкций.

Завершить переключение всех семи котельных в Заельцовском районе СГК обещает к концу 2022 года.

При этом в СГК, сделав расчеты, пришли к выводу, что заменить в ряде случаев все-таки эффективнее заменить угольные котельные-кочегарки на современные газовые блочно-модельные котельные. Месторасположение будущих новых восьми котельных СГК показала на карте на сайте компании.