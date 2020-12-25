«Континент Сибирь» неоднократно писал о непростом финансово-экономическом состоянии ФГУП «Управление энергетики и водоснабжения». Многомиллионные долги перед Газпромом, споры с коммунальщиками, неопределенность будущей организационно-правовой формы – многие собеседники издания называли положение крупнейшей сетевой компании Советского района и Академгородка тупиковым. Не были ли такие оценки преждевременными, и как сегодня ФГУП «УЭВ» удается находить выход из хаоса и неопределенности – в интервью с директором ДМИТРИЕМ БУРДЕНКО.

ФГУП «Управление энергетики и водоснабжения» (ФГУП «УЭВ») – сетевая ресурсоснабжающая компания Новосибирска, которая обеспечивает теплом, водой и электричеством, а также оказывает услуги по водоотведению Новосибирскому научному центру СО РАН и правобережной части Советского района Новосибирска. С февраля 2019 года директором организации является Дмитрий Бурденко, сменивший на этом посту Андрея Филичева.

– Дмитрий Николаевич, каким был для ФГУП «УЭВ» уходящий год?

– Год, конечно, был осложнён рядом событий, включая коронавирус. Однако мы смогли не просто избежать катаклизмов, но и стабилизировать свое финансово-экономическое положение. Новый год планируем начать с постепенного повышения зарплат сотрудникам в подразделениях. Также в планах – покупка впервые за долгое время новых единиц техники: аварийных ремонтных машин. Важно и то, что в уходящем году нам удалось снизить напряженность в отношении долга Газпрому. Мы урегулировали все графики выплат и на сегодня выдерживаем их без каких-либо ограничений к нашей деятельности. Отмечу, что впервые остановить рост долга получилось в прошлом году. Если ранее он возрастал в год на 30–40, а то и 70 млн рублей, то в прошлом году мы его не нарастили, а снизили на 2,5 млн рублей. В этом году планируем снизить ещё больше.

– За счёт чего удалось всего этого добиться?

– Мы провели анализ экономической ситуации предприятия, пересмотрели часть производственных процессов. Например, провели сокращение газовой службы, расходы на которую составляли около 17–20 млн рублей в год. Сегодня газовое хозяйство ФГУП «УЭВ» обслуживает сторонняя организация по договору за значительно меньшую сумму. Также пересмотрели маршруты движения автобусов, которые возили персонал на работу, установили Глонасс на автотранспортную технику, повысили эффективность её использования. Было много и других решений.

Летом мы практиковали 4-дневную рабочую неделю. Отказались от некоторых контрактов, работы стали выполнять своими силами, например, по благоустройству.

Оставили на подряде только обустройство твёрдого покрытия. Также была сделана ставка на расширение перечня платных услуг для населения. Так, мы начали производить опоры для наружного освещения, наладили выпуск нетиповых металлоизделий. Все эти мероприятия в целом дали неплохой экономический эффект.

– Была ли поддержка со стороны власти региона или вам пришлось рассчитывать целиком на собственные силы?

– Очень большую роль в урегулировании вопроса с долгом за потреблённый газ сыграл заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Николаевич Сёмка. Он организовывал, курировал и фактически был на всех совещаниях третьей стороной между нашей организацией и Межрегионгазом. При нём мы давали обязательства: я – соблюдать графики, Межрегионгаз – не применять к нам санкции в случае несоблюдения взятых обязательств.

– Ранее вы занимались вопросом передачи газопровода в счёт долга Газпрому, почему это не случилось?

– Да, действительно, мы хотели передать в счёт погашения долга 16 км газопровода дочерней компании Газпрома – ООО «Газпром газораспределение Томск». Но когда начали этот вопрос изучать, выяснилось: при передаче мы будем платить Газпрому за транзит газа порядка 4 млн рублей в год. С учётом того, что сейчас нам обходится его обслуживание в 1 млн 300 тыс. рублей в год, пришли к выводу, что газопровод выгоднее держать у себя. Да и принципиального согласия от структуры Газпрома так и не было получено.

– Оправдал ли ваши ожидания переход на прямые договоры с потребителями в августе этого года?

– Было много мнений на этот счёт: уходить нам на прямые договоры или нет. Но результат говорит сам за себя: на вторую декаду декабря 2020 года по прямым договорам мы собрали на 10 млн рублей больше, чем в 2019 году. Конечно, этому предшествовала не очень красивая ситуация с ФГБУ «ЖКУ ННЦ». У организации возник перед нами долг в связи с блокировкой счетов из-за перехода в бюджетное учреждение. Если потребитель 30 дней не платит, по закону мы имеем право в одностороннем порядке перейти на прямые договоры. Не добившись оплаты, мы запустили этот процесс. УФАС вынесло решение, что наши действия были правомерными. С ФГБУ «ЖКУ ННЦ» было подписано соглашение об урегулировании данного вопроса. Конечно, нашим сотрудникам прибавилось работы, ведь добавилось порядка 30–33 тысяч прямых лицевых счетов. Пришлось расширять службу сбыта организации.

– В 2020 году вы запустили газовый котёл, который не использовался с 1994 года. Что это значит для теплоэнергетики Академгородка?

– Ввод нового котла – это вклад в надёжное теплоснабжение и развитие Академгородка. Котлоагрегат № 7 начали строить в 1986 году, а в период распада Союза до него уже никому дела не было – в городе остановилось и производство, и строительство. Сейчас, учитывая рост спроса на технологическое присоединение, а также перспективы развития Новосибирского научного центра в рамках программы «Академгородок 2.0», этот котёл будет очень кстати. Работу над ним мы начинали с экспертизы всех узлов, важно было понять, что котёл можно «оживить» после долгого простоя. И вот с 13 декабря он уже вырабатывает тепло, проходит режимно-наладочные испытания.

– На какой стадии сегодня находится решение вопроса о возможном акционировании ФГУП «УЭВ»?

– Минфин РФ и наше министерство уже согласовали проект распоряжения Правительства Российской Федерации о внесении изменений в прогнозный план (программу) приватизации федерального имущества на 2020–2022 годы. Напомню, что в 2021 году в соответствии с поручением заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Ю. Григоренко от 13.11.2020 № ДГ-П13-14590, предполагается, что ФГУПы необходимо либо ликвидировать, либо трансформировать в акционерные общества. Этим летом мы увидели поддержку со стороны исполнительной власти региона по поводу нашего акционирования. Ведь мы видим в регионе немало примеров акционерных обществ в сфере ресурсоснабжения и понимаем, что в этом нет ничего нового.

– Какие преимущества, на ваш взгляд, может дать акционирование, в том числе потребителям?

– Акционирование даст возможность сохранить предприятие в том виде, как оно есть. Если же будет осуществлена передача в муниципалитет, его функции раздробят по направлениям и передадут в подразделения мэрии. Фактически это значит похоронить предприятие, а управление сетями передать в МУПы. Для населения разве это хорошо? Нет. Придется ездить решать свои вопросы в город. Более того, власти могут получить волну недовольства тем, что ликвидировали предприятие. Да и городской бюджет, не думаю, что осилит такие долги. Не стоит бояться акционирования, все АО играют по правилам, написанным государством, которое регулирует и тарифообразование, и содержание инженерных инфраструктурных объектов вне зависимости от формы собственности. В любом случае контрольный пакет акций останется в государственной собственности, и предприятие будет подконтрольно совету директоров. Главное, я считаю, его правильно сформировать.

– Как для ФГУП «УЭВ» начался отопительный сезон в этом году?

– Подготовились и запустились мы, по традиции, раньше, чем остальные районы , без глобальных проблем. Материалы, штаты были укомплектованы. Испытали пораньше сети, чтобы было больше времени на ремонт. В течение отопительного сезона стараемся максимально оперативно устранять все аварии. Сотрудники у нас выходят на работу и в выходные, и в ночь, чего не было в прошлые годы. Кстати, замечу, что акционирование, в том числе, позволит расширить инвестпрограмму по ремонту сетей благодаря возможности участвовать в государственных программах. Сейчас нам никакие субсидии не положены – ни областные, ни муниципальные. Дело в том, что формально ФГУП управляет имуществом РФ с целью извлечения прибыли, и такая форма управления не позволяет получать дотации.

– Известно, что с точки зрения экологии газовые котельные предпочтительнее угольных. Какие у предприятия планы по дальнейшему развитию газовых котельных?

– Да, по сути, газовые котельные – самый экологичный источник тепловой энергии. Если уголь характеризуется значительным количеством продуктов горения, то газ при горении выделяет водяные пары (H2O) и диоксид углерода (CO2). Вслед за сдачей котла №7 мы хотим запустить в ближайшие 1,5–2 года котёл № 8. Сейчас он уже в высокой степени готовности, и в будущем позволит перераспределить часть нагрузки с тепловой станции № 1, которая уже сильно загружена, и износ у неё приличный.

Попутно обсуждаем с властями тему недостроенной ПС «Академическая», в которую государство уже вложило 300 млн рублей. В свете развития проекта «Академгородок 2.0» эта подстанция очень понадобится. Но пока по ней больше вопросов, чем ответов. Два года назад мы проводили испытания, увидели, что часть оборудования хорошо сохранилась. Неизвестно только, в каком состоянии трансформаторы, и не решен вопрос с внешним электроснабжением. При этом объект продолжает отапливаться и охраняться.

— Какие ожидания у вас были по тарифам на следующий год?

– По теплу мы запрашивали повышение 11%, что во много раз меньше запросов со стороны других ресурсных организаций. Наняли компанию, которая всё подсчитала и сделала экспертизу тарифа. Но эту работу во внимание не приняли. А по воде у нас и вовсе тариф срезали. От этого, конечно, выиграл гарантирующий поставщик. В целом мы не строили больших иллюзий по поводу тарифов. Сегодня для нас главное – продолжить искать внутренние резервы и ресурсы для стабилизации компании, о которых я упоминал выше. Будем стараться не снижать набранный темп и в следующем году.

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