Больше не меж двух огней: жилищные организации Академгородка «поделили» потребителей

Ресурсоснабжающая компания ФГУП «Управление энергетики и водоснабжения» (ФГУП «УЭВ») и управляющая компания «Жилищно-коммунальное управление Новосибирского научного центра» (ФГБУ «ЖКУ ННЦ») подписали соглашение, в котором урегулированы все полномочия организаций. Документ поставит точку в затянувшейся неразберихе среди собственников, которых уже почти месяц мучает вопрос: кому платить за воду и тепло?

По соглашению (документ есть в распоряжении редакции «КС»), которое подписали директор ФГУП «УЭВ» Дмитрий Бурденко и руководитель ЖУ ННЦ Дмитрий Горбовский 24 сентября, ресурсоснабжающая компания официально переходит на прямые договоры с жильцами. То есть, платить за тепло и горячую воду собственники теперь будут непосредственно ресурсоснабженцам.

«Ситуация с ЖКУ ННЦ была урегулирована подписанием двухстороннего соглашения о том, что управляющая компания передаёт нам списки потребителей. Это соглашение вроде дорожной карты, где поэтапно прописаны все действия по передаче функций начисления за коммунальные услуги по горячему водоснабжению и отоплению от управляющей компании к ресурсоснабжающей организации», — рассказал «Континенту Сибирь» руководитель отдела правового обеспечения ФГУП «УЭВ» Юлий Оськин.

Как сообщил юрист, ранее в ЖКУ ННЦ подали иск на ФГУП «УЭВ» по факту необоснованного, с точки зрения организации, отказа ресурсоснабженцев от взаимодействия с УК в одностороннем порядке. В свою очередь, в УЭВ ответили исковым заявлением на управляющую компанию по факту того, что те не представляют им списки потребителей для начисления платежей. Были даже назначены предварительные судебные заседания – на 29 сентября и 5 октября. Однако по условиям соглашения организации от исков отказались.

В УЭВ заверили, что все выплаты, которые жильцы внесли на счёт управляющей компании за август, будут учтены.

«Всё согласовано в полном объёме. В ближайшие несколько дней все документы будут окончательно подписаны и урегулированы все вопросы. Деньги, которые уже заплачены ЖКУ ННЦ, будут перечислены нам с реестром тех, кто заплатил», — сообщил Юлий Оськин.

Как отметил директор ФГУП «УЭВ» Дмитрий Бурденко, переговоры с управляющей компанией шли больше двух недель.

Напомним, в начале сентября ФГУП «УЭВ» отказались от сотрудничества с ЖКУ ННЦ в одностороннем порядке и перешли на прямые договоры с потребителями, объяснив это решение крупной задолженностью со стороны управляющей компании. В УК же заявили, что действия ресурсоснабженцев незаконны, и продолжили выставлять жильцам начисления. В результате потребители стали получать «платёжки» с двух сторон.

Незадолго до этого в ЖКУ ННЦ сменилось руководство – федеральный минобр без объяснения причин снял с должности директора организации Виталия Михеева, назначив на его место выходца из московской компании «Мой коммунальный стандарт» (МКС) Игоря Горбовского. Представители Новосибирского научного центра расценили эту ситуацию как рейдерский захват.

22 сентября произошло нападение на бизнесмена Сергея Проничева, имеющего отношение к МКС. По мнению директора новосибирского филиала компании Ивана Волкова, инцидент связан с конфликтом старого и нового руководства управляющей компании Академгородка, к которому был причастен предприниматель. Как сообщил Волков «Континенту Сибирь», на следующий день представители Горбовского должны были подать заявление в полицию на команду Виталия Михеева по факту хищения средств у собственников.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.