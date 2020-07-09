В этом году объявлено о торжественном праздновании юбилея основателя Сибирского отделения РАН и создателя Новосибирского академгородка академика Михаила Алексеевича Лаврентьева.

Вице-мэр города, председатель комитета мэрии по культуре, спорту и молодежной политике Анна Терешкова объявила о широкой программе юбилейных мероприятий в городе Новосибирске, учитывая вклад Лаврентьева в науку и образование, в развитие города, влияние наследия Лаврентьева на культуру и общество сибирской столицы, а также городов Сибири, где были созданы научные центры и десятки академических институтов. По сути дела, Сибирское отделение РАН стало инновационным центром развития Сибири — системным интегратором образования, науки и промышленности. Благодаря Академгородку Новосибирск приобрел воистину мировую славу и стал хорошо известен в России и в мире.

Своеобразным и сомнительным «подарком» к этому юбилею явилось обращение в 2020 году Министерства науки и высшего образования РФ в Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество) о включении ФГУП «Управление энергетики и водоснабжения» — основного ресурсоснабжающего предприятия энергетики Академгородка с разветвлённой инженерной инфраструктурой в проект дополнений к Программе приватизации федерального имущества на 2020-2022 годы.

Созданные гением Михаила Лаврентьева и его соратников автономные предприятия энергетики и инженерная инфраструктура обеспечили высокую эффективность и надежность системы энергоснабжения научно-исследовательских учреждений и жизнеобеспечения Новосибирского Академгородка на многие годы вперед и явились основой впечатляющих научных достижений сибирских ученых.

Постановлением Российской академии наук № 140 в 2002 году создано унитарное предприятие «Управление энергетики и водоснабжения Сибирского отделения РАН» и включено в состав организаций научного обслуживания и социальной сферы Сибирского отделения РАН. Основная уставная цель деятельности унитарного предприятия – обеспечение энергоресурсами научных организаций, организаций научного обслуживания и социальной сферы Новосибирского научного центра, иных юридических и физических лиц, подключенным к сетям и находящихся в договорных отношениях с предприятием.

В соответствии с распоряжением правительства РФ № 2591-р от 30.12.2013 г., предприятие стало подведомственным ФАНО России. Итогом успешной работы коллектива предприятия в структуре Управления делами ФАНО стало поручение заместителя министра ФАНО Степанова А.В. в 2016 году о реорганизации унитарного предприятия «Управление энергетики и водоснабжения» в бюджетное учреждение.

Приказом ФАНО России от 23.06.2016 г. № 321 ФГУП «УЭВ» было отнесено к сфере деятельности Сибирского Территориального управления ФАНО России. Недостаточная компетентность и низкая квалификация сотрудников Территориального управления ФАНО и как результат, предложенная ими кандидатура на должность руководителя унитарного предприятия не была утверждена в 2017 году конкурсной комиссией ФАНО. В результате, за два года деятельность ФГУП «УЭВ» повлекла к катастрофическому росту объемов задолженности, особенно перед ООО «Газпром Межрегионгаз Новосибирск» и МУП «Горводоканал», к срыву изначально намеченных мероприятий по модернизации и расширению мощностей ФГУП «УЭВ» в рамках инвестиционной программы на 2017-2019 гг., к аннулированию договора цессии с учреждением Министерства обороны РФ.

Вопросы вызывает и выдача руководством унитарного предприятия технических условий на технологические присоединения. Следствием действий ФГУП «УЭВ» стало возникновение значительного дефицита энергоресурса и, соответственно, не исполнение договорных обязательств по качеству поставляемого потребителю энергоресурса. В сложившейся ситуации приватизация и смена собственника приведут к смене уставных целей деятельности предприятия и приоритетов в обеспечении ресурсами потребителей, а главное, позволит в рамках постановления правительства РФ от 24 мая 2017 года №624 переложить сформировавшийся дефицит на научные учреждения Сибирского отделения РАН и обяжут Минобрнауки РФ за счет своего бюджета провести реконструкцию и развитие предприятия «Управление энергетики и водоснабжения» для получения мощности, необходимой для деятельности учреждений Новосибирского научного центра.

Наивно думать, что частный собственник сможет решить проблемы развития масштабной программы развития Академгородок 2.0. Реалиями практики работы частного бизнеса в системе энергетики являются факты оффшоризации доходов предприятий энергетики, таких как вызвавшей в 2011 и 2013 гг. гнев президента Владимира Путина компании «Энергострим», заржавленные емкости с дизельным топливом «Норникеля» и судьба ресурсоснабжающих предприятий Новосибирска, оказавшихся в собственности печально известного предпринимателя Михаила Абызова и т.д.

Напомним, что только при вмешательстве РАН и компетентных органов удалось предотвратить приватизацию ГУП УЭВ СО РАН в 2008 году, а также в 2012 году, когда Михаил Абызов настойчиво предлагал передачу предприятия в подконтрольные ему частные структуры. Очевидно, что в случае приватизации ФГУП «УЭВ» потребители ресурсов, включая сотрудников институтов и жителей Академгородка, будут нести дополнительную нагрузку по содержанию частных структур с дорогими яхтами и другой зарубежной недвижимостью их владельцев. Подчеркнем, что приоритетом деятельности предприятия в случае его приватизации станет не снабжение ресурсами академических институтов, а работа в интересах частных владельцев. На программе развития Академгородок 2.0 в этом случае будет поставлен жирный крест, а Академгородок из центра науки, образования и инноваций превратится в очередной спальный район мегаполиса.

Представляется, что в сложившейся ситуации и с учетом своего особого значения в Новосибирском академгородке ФГУП «УЭВ» должен получить статус бюджетной организации или передан в муниципальную собственность города или области как имущественный комплекс в виде целостной организации без неминуемого дробления, ликвидации или перепродажи при предполагаемой приватизации. Необходимы действенные меры по недопущению приватизации ФГУП «УЭВ» и обеспечению развития предприятия в качестве базовой структуры инженерного обеспечения программы развития Академгородок 2.0. Механизмы решения существующих проблем предприятия и программа его развития в качестве мощной опоры для развития Академгородка должны быть определены в открытой дискуссии профильных специалистов высокого уровня, представителей ведущих институтов СО РАН и НИУ НГУ.

Это решение и будет лучшей памятью об Михаиле Лаврентьеве и проявлением заботы об его богатейшем наследии в год 120-летнего юбилея выдающегося ученого России.

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