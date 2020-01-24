Как стало известно «Континенту Сибирь», официальный дилер KIA в Алтайском крае — компания «Барнаул Моторс» — утрачивает свой статус с 1 февраля 2020 года.

Информацию о расторжении дилерского договора с «Барнаул Моторс» с 1 февраля 2020 года «Континенту Сибирь» подтвердили в пресс-службе «КИА Моторс Россия и СНГ», добавив, что еще три месяца компания будет предоставлять услуги сервиса.

Компания «Барнаул Моторс» была основана Александром Эннсом и изначально являлась официальным дилером Chevrolet, Opel, GM-AvtoVAZ, Honda. В 2012 году Александр Эннс был признан банкротом с общей суммой долга свыше 350 миллионов рублей, после чего дилерские центры были проданы с молотка и достались учредителю томского автоцентра «Сто коней» (официальный дилер GM, KIA, Mitsubishi в Томске) Николаю Воронкову. После этого «Барнаул Моторс» продолжил работу в качестве официального дилера GM-AvtoVAZ, а также в 2015 году получил дилерство KIA. В конце 2019 года портфель группы компаний пополнил китайский бренд Haval.

На сегодня в Алтайском крае двое официальных дилеров KIA – помимо «Барнаул Моторс» им является также «Реал Моторс», учредителями которого являются генеральный директор Александр Частухин и основатель крупного московского дилера «У-Сервис+» Сергей Успенский. Помимо KIA «Реал Моторс» официально также представляет бренды Subaru и Mazda.

В 2019 году «КИА Моторс Россия и СНГ» утвердила кандидатом в официальные дилеры в Алтайском крае группу компаний «АлтайЕвроМоторс», официально представляющей в регионе бренды Volkswagen, Audi, Toyota, Lexus. Предполагается, что салон KIA может быть запущен на бывшей площадке дилерского центра Audi, так как с 1 января 2020 года «АлтайЕвроМоторс» перешла из статуса официального дилера в статус авторизованного сервисного партнера Audi в Барнауле. На текущий момент салон KIA пока не открыт.

Более подробно о сложившейся в Алтайском крае ситуации с KIA, а также комментариями действующих партнеров марки читайте в материале по ссылке.

По данным «Автостат.Инфо», за 2019 год в Алтайском крае было зарегистрировано 921 новый автомобиль KIA (+11,8%). Для сравнения: за этот же период в Томской области было зарегистрировано 998 новых автомобилей KIA (+1,8%), в Иркутской области — 1206 новых автомобилей KIA (+6,9%).

Оставляйте заявки на вступление в нашу Whatsapp-группу автодилерского бизнеса Сибири, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в этой сфере в регионе.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.