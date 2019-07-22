Как стало известно «Континенту Сибирь», «КИА Моторс Россия и СНГ» назначит третьего официального дилера в Алтайском крае. Им станет крупный местный мультибрендовый авторитейлер «АлтайЕвроМоторс», который ранее получил дилерство Toyota и Lexus в регионе.

О том, что KIA проводит тендер на право быть третьим официальным дилером в Барнауле, «Континент Сибирь» писал в сентябре 2018 года. Как сообщили участники рынка, дистрибьютор подвел итоги тендера и определил кандидата в официальные дилеры в Барнауле. Протокол о намерениях был заключен с группой компаний «АлтайЕвроМоторс». Информацию об этом «Континенту Сибирь» подтвердил ведущий специалист по связям с общественностью «КИА Моторс Россия и СНГ» Георгий Голубев.

Напомним, что группа компаний «АлтайЕвроМоторс» является официальным дилером Audi, Volkswagen в Барнауле, а также уполномоченным партнером Toyota и Lexus в этом регионе (с конца 2017 года после победы в тендере). Кроме того, в 2016 году «АлтайЕвроМоторс» подписывала протокол о намерениях с Porsche. По данным ЕГРЮЛ, учредителями ООО «АлтайЕвроМоторс» являются Татьяна Лямина (60%), Сергей Куркин (30%) и Дмитрий Борисов (10%), занимающий позицию генерального директора. В настоящее время «АлтайЕвроМоторс» осуществляет строительство полнофункциональных салонов Toyota и Lexus в Барнауле. После переезда этих брендов у компании высвободятся площади в действующих салонах на Павловском тракте, и на одной из площадок, по мнению участников рынка, может быть размещен салон KIA. Запуск дилерского центра корейской марки, согласно имеющимся данным, планируется уже в 1 квартале 2020 года.

По данным «Автостат.Инфо», за 2018 год в Алтайском крае было зарегистрировано 824 новых автомобилей KIA, что меньше, чем у Hyundai и Lada. Для сравнения: за тот же период в Кемеровской области было зарегистрировано 3008, в Иркутской — 1128, в Томской — 980 новых автомобилей KIA.

Сегодня в Барнауле уже работает двое официальных дилеров корейской марки KIA. — «Барнаул Моторс» и ГК «Реал-Моторс». Руководители обеих компаний подтвердили «Континенту Сибирь», что в курсе информации о появлении третьего дилера KIA в лице «АлтайЕвроМоторс» и выразили готовность продолжить работу с корейской маркой дальше.

Вместе с тем, по мнению участников рынка, его текущая емкость не соответствует наличию в регионе трех официальных дилеров KIA, особенно если принимать во внимание продолжающееся падение продаж. Таким образом, можно предположить, что в дальнейшем на рынке останется только двое дилеров корейской марки, как это произошло в Омске, где вскоре после назначения третьего дилера закрылся один из дух действовавших на то время салонов — «КИА Центр на Лермонтова».

Насыщенная предыстория

Ситуация наличия нескольких официальных дилеров KIA в Алтайском крае ранее приводила к возникновению негативных последствий для рынка. Так, первые официальные дилеры «КИА Моторс Россия и СНГ» в Алтайском крае были назначены в 2009 году. Речь шла об ООО «Витязь» («КИА Центр Барнаул») Антона Ковалева и «Реал-Моторс», учредителями которой являются генеральный директор компании Александр Частухин и известный автогонщик, основатель крупного московского дилера «У-Сервис+» Сергей Успенский.

С первого дня работы на рынке двух дилеров отличала жесткая конкуренция. Достаточно вспомнить разбирательства в УФАС, где стороны оспаривали, кто вправе называть себя в рекламе первым официальным дилером KIA в регионе.

Уже в 2011 году компания «Витязь» («КИА Центр Барнаул») была со скандалом лишена своего статуса по решению дистрибьютора, так как не выполнила условие дилерского договора и не выдала покупателям оплаченные ими автомобили. Клиенты в свою очередь стали подавать заявления в правоохранительные органы. Сам глава компании Антон Ковалев в произошедших событиях винил своего главного конкурента ─ «Реал Моторс». Впрочем, правоохранительные органы нашли в действиях самого Антона Ковалева состав преступления. Так, в мае 2012 года прокуратура Барнаула утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в его отношении. Ковалеву было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) на сумму более 30 млн рублей. Однако впоследствии в 2015 году он был оправдан.

С 2011 по 2015 год «Реал Моторс» оставалась единственным дилером KIA в Барнауле, однако в 2015 году у компании вновь появился конкурент по корейской марке. Дилерство KIA получила компания «Барнаул Моторс», учредителем которой является Николай Воронков — основатель автоцентра «Сто Коней» (официальный дилер KIA, GM в Томске). В связи с уходом General Motors из России у компании появились свободные мощности, и «Барнаул Моторс» запустила в своем салоне на проспекте Калинина салон KIA.

В свою очередь третий дилер марки может открыться в противоположной части Барнаула. По мнению генерального директора ГК «Реал-Моторс» Александра Частухина, появление дилера на Павловском тракте имеет под собой больше логических оснований с точки зрения обеспечения покрытия региона, чем запуск «Барнаул-Моторс» в 2015 году. «Открытие дилерского центра «Барнаул Моторс» по факту не позволило KIA нарастить долю рынка. Наша доля по направлению Бийска, Заринска, Тольменко составляет 12-12,6%. Сейчас мы вынужденно делим с «Барнаул Моторс» это направление. Они забрали у нас 30% продаж, а также часть клиентов по сервису. В то же время направление на Павловск остается неохваченным — доля марки там составляет лишь 4-6%. KIA закономерно хочет увеличить долю рынка с противоположной стороны города, чтобы доля бренда во всем Алтайском крае составляла 12-12,6% и стремится к цифре в 13%. Мы понимаем, что не можем физически взять и продавать автомобили тем людям, которые не готовы их покупать. Поэтому долю рынка можно заполучить с других брендов, например, Hyundai, Mitsubishi, Nissan, Toyota, Volkswagen. Чтобы это сделать, KIA выбрала правильного дилера с точки зрения географического расположения — «АлтайЕвроМоторс», и возможно это даст свой результат. У их покупателя будет выбор, и по сути они будут делиться своей действующей долей рынка по брендам Toyota и Volkswagen с KIA, то есть конкурировать сами с собой», — поясняет Александр Частухин. По его словам, со 2-го квартала 2019 года «Реал-Моторс» стабильно реализует в среднем 60 автомобилей KIA в месяц, а в июле компанией будет продано не менее 80 автомобилей. В августе-сентябре 2019 года «Реал-Моторс» рассчитывает удержать этот объем продаж, а в 4-ом квартале прирасти еще большими темпами.

В «Барнаул Моторс» на момент сдачи материала комментарии не предоставили.

А как в других городах СФО?

«Континент Сибирь» уже не раз подробно писал о ситуации, сложившейся с KIA в разных городах Сибири. Именно эту корейскую марку можно считать самой активной с точки зрения темпов наращивания дилерской сети. Так, в 2018-2019 годы KIA назначила третьих официальных дилеров в Новосибирске, Омске и Красноярске. Несмотря на то, что речь идет о сибирских городах-миллионниках, участники рынка считали, что наличие трех партнеров в таких городах превышает существующую емкость рынка.

Как показала практика, назначение третьего дилера в Омске было продиктовано намерением дистрибьютора прекратить сотрудничество с одним из двух дейсвующих партнеров. Так, в августе 2018 года KIA не продлила договор с «КИА Центром на Лермонтова» (ООО «Сфера»), и дилеров осталось двое — «Евразия Моторс» и «БАРС», салоны которых расположены в нескольких километрах друг от друга. В Новосибирске на сегодня функционирует трое дилеров KIA, однако ранее в городе уже была ситуация, когда один из трех игроков рынка по марке KIA был вынужден закрыться («Автостар-Азия»). На текущий момент дилеры KIA в городе считают ситуацию по бренду нездоровой.

В свою очередь в более мелких городах Сибири ситуация наличия не только трех, но даже наличие двух дилеров уже не отвечает возможностям рынка. Так, двое партнеров марки ранее работали в Иркутской области, однако не смогли сосуществовать, и один из них «Азия-Моторс» (ГК «Первая автоколонна») — покинул рынок. В настоящее время в городе работает только один официальный дилер – «Агат-Авто», однако «КИА Моторс Россия и СНГ» продолжает искать в регионе второго партнера. Более того, по данным источников «КС», предложение делалось в том числе и бывшему партнеру – «Первой Автоколонне».

Участники рынка вспоминают, что «КИА Моторс Россия и СНГ» часто принимает достаточно неожиданные решения, которые ставят под удар бизнес дилера в том или ином регионе и сохранность его инвестиций. «Что тут удивляться? Сотрудники дистрибьютора отчитываются по своим KPI, берут количеством, решая свои задачи, и им безразлично, будут ли зарабатывать их региональные партнеры», — сетовал ранее учредитель одного из сибирских дилеров на условиях анонимности.

Ранее о наличии непонимания со стороны дилеров в действиях дистрибьютора говорил в интервью «Континенту Сибирь» глава ассоциации «Российские автодилеры» (РОАД) Олег Мосеев. «Когда дилер на свой страх и риск принимает решение об осуществлении вложений в этот бизнес, то исходит из вполне конкретных цифр продаж. То есть, условно говоря, если весь рынок составляет 100 тысяч автомобилей, а рассматриваемый бренд продает 10 тысяч, то на каждого из двух дилеров будет приходиться 5 тысяч машин. Если же потом производитель назначает третьего партнера, то все цифры бизнес-плана остаются теми же кроме количества автомобилей, которое уже теперь сможет продать дилер. Получается, что при принятии решения об инвестировании он исходил из одних цифр, а по факту из-за действий дистрибьютора получились другие. И это уже отнюдь не предпринимательский риск. Тут, конечно, возникают вопросы не только к производителю, но и к третьему дилеру. Такие компании уверены, что в отличие от двух действующих партнеров они-то точно будут успешными. Иногда это действительно так, но лишь иногда», — отмечал Олег Мосеев.

Напомним, что ранее KIA обозначала цель продать за 2019 год в России 250 тысяч новых автомобилей. «Учитывая, что KIA занимает первое место по продажам новых иномарок в России, и у нее широкий модельный ряд, а также конкурентоспоосбные цены — марка достаточно ликвидна в дилерской среде. Поэтому не удивительно, что она может себе позволить вести такую политику, как мы видим сегодня в Сибири», — поддерживает дистрибьютора топ-менеджер одного из сибирских дилеров KIA на условиях анонимности.

Сам дистрибьютор марки в свою очередь ранее говорил, что «дилерство KIA — это не данность и не обязанность со стороны марки, это большая совместная работа». «Успешность или неуспешность сотрудничества определяется умением и желанием партнеров выполнять поставленные цели. Если дилер выполняет требования по качеству продаж, внедрению технологий, обучению персонала, ведет разумную финансовую политику по сокращению своих издержек, долговых обязательств, мне очень сложно сказать, что это может привести дилера к финансовой несостоятельности. Чудес на свете не бывает. Вы не можете быть партнером бренда № 1 среди иностранных брендов и говорить, что продукт, который вам предоставляют, неконкурентен. Как? Доступ к технологиям и работа с таким брендом — это уже привилегия, — говорил в интервью «Континенту Сибирь» управляющий директор «КИА Моторс Россия и СНГ» Александр Мигаль. — Если в какой-то момент времени мы считаем, что тот или иной дилер не выполняет высоких стандартов, которые мы задаем, то мы будем пытаться исправить ситуацию и выбрать партнеров, готовых с нами работать в желаемом формате. Это не означает, что мы по щелчку пальцев готовы тут же развернуться на 180 градусов. Мы готовы делать шаги навстречу, если у партнера есть правильное понимание ситуации, иначе не обеспечить рост, который мы показываем. При том качестве, которое есть, и которое хотим улучшать. Речь о большой работе всех участников процессов в цепи взаимодействия с клиентом».

«Континент Сибирь» будет следить за развитием событий.

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