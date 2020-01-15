Как стало известно «Континенту Сибирь», у Audi больше нет официального дилера в Алтайском крае. Официально представлявшая этот бренд в регионе группа компаний «АлтайЕвроМоторс» с 2020 года перешла по нему в статус авторизованного сервисного партнера.

Информацию о смене статуса «АлтайЕвроМоторс» «Континенту Сибирь» сообщили в российском представительстве компании Audi. “С 1 января 2020 года «АЦ Барнаул» стал сервисным партнером”, — пояснила PR-директор Audi в России Светлана Разливаева.

Напомним, что «АлтайЕвроМоторс» официально представляет в Алтайском крае бренды Volkswagen, Audi, а также c 2018 года Toyota и Lexus. Ранее компания также являлась официальным дилером Skoda, но в 2019 году перешла в статус авторизованного сервисного партнера. В настоящее время утвержденным кандидатом в официальные дилеры является «Автоцентр АНТ», открытие салона запланировано в середине 2020 года.

В 2019 году «АлтайЕвроМоторс» стала утвержденным кандидатом в официальные дилеры KIA в Барнауле. Предполагалось, что салон корейской марки может быть запущен как раз на площадке, где располагался дилерский центр Audi.

Стоит отметить, что на сегодня официальные дилеры Audi среди городов Сибири есть только в Новосибирске, Красноярске, Кемерове и Иркутске. По данным «Автостат.инфо», за 10 месяцев 2019 года в Алтайском крае было зарегистрировано 48 новых автомобилей Audi (+37,1%). Для сравнения: за этот же период в регионе было зарегистрировано 131 новый автомобиль BMW (+51,3%) и 91 Mercedes-Benz (+11%).

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