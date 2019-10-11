Почему генплан Красноярска, принятый в 2015 году, уже нуждается в корректировке?

Генплан Красноярска, принятый в 2015 году, уже нуждается в корректировке. Власти направят на это 38 млн рублей. При этом эксперты отмечают, что ситуация с территориальным планированием в столице края — одна из лучших по региону.

Генеральный план территориального развития Красноярска будет доработан. Муниципальные власти планируют направить на эти цели 38 млн рублей. Работы будут вестись в течение года.

На текущий момент за счет собственных средств мэрия уже провела конкурс на подготовку обоснования внесения поправок, и исполнитель — АО «Красноярскгражданпроект» — уже завершает эту работу. Конкурс же по выбору подрядчика, который займется изменением генплана, должен пройти предположительно в конце ноября.

Решение о корректировке принято, как утверждается, в связи с большим количеством накопившихся ошибок. Как рассказал заместитель главы города Олег Животов, мэрия получила около 800 заявлений о проблемах в генплане, а общее количество конфликтных точек оценивается в 1800.

Напомним, что генеральный план был утвержден в 2015 году, и практически сразу поступил ряд претензий со стороны землевладельцев, которые не могли начать новое строительство. В некоторых случаях земельные участки оказались разделенными на несколько функциональных зон. Распределение нередко не учитывало планы собственников. Ситуация спровоцировала поток судебных исков, которые нередко удовлетворялись судами. Это означало фактическую отмену действия генплана на отдельно взятых территориях.

«Работа по модернизации генплана направлена на нивелирование этой ситуации. Нужно убрать ограничения инвестиционной активности для частного сектора. Наша главная задача — окончательно и бесповоротно утвердить места размещения социальных объектов на всей территории Красноярска. Прежде всего перспективные, которые необходимы для обеспечения местами в детсадах и школах. Стоит задача если не поспособствовать серьезному развитию города, то хотя бы сделать так, чтобы генплан этому не мешал», — пояснил Олег Животов.

Генеральный директор компании «СтройТехМонтаж», депутат городского Совета Красноярска Захар Енджиевский считает решение об изменении генплана своевременным. По его информации, неудобства от действующего ныне документа испытывают не только застройщики, но и граждане — владельцы домов, по чьим участкам прошло разделение зон. Таких случаев в городе насчитывается до 20 тыс. Эта ситуация внесла сложности, например, при выкупе земельных участков для строительства Николаевского проспекта, который создавался в преддверии Универсиады-2019.

«Эту ситуацию надо исправлять, затягивать тут нельзя, потому что речь идет о тысячах горожан и в целом о развитии Красноярска. Причиной можно назвать недоработки и ошибки, которые были изначально заложены в генплане. Но обвинять авторов документа в чем-либо я бы тоже не стал, с учетом объемов проделанной работы всего учесть было невозможно. А жить в 2015 году с устаревшим генпланом был довольно плохой вариант, надо было принимать новый», — отметил Енджиевский, выразив также уверенность, что принятие исправлений в генплан не потребует многочисленных корректировок в других связанных с ним документах, например, в схеме теплоснабжения города.

Председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Законодательного собрания Красноярского края Алексей Кулеш считает, что при всех существующих проблемах ситуация с генпланом в региональной столице — одна из лучших по краю.

«У нас критическая ситуация с территориальным планированием в целом по краю. Во многих районах генплана нет вообще, нередко бывает, что целые населенные пункты расположены на землях лесного хозяйства. Все это может стать помехой для реализации проекта «Енисейская Сибирь». Поэтому сегодня на уровне края мы планируем законодательно создать систему обеспечения градостроительной деятельности для решения этих вопросов. А что касается Красноярска, то надо понимать, что землепользование — это живой процесс, и в этих условиях потребность актуализации через четыре года — нормальное явление для крупного развивающегося города», — полагает краевой парламентарий.

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