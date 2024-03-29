Всероссийский фестиваль-практикум молодежных любительских театров «АПАРТЕ» откроется в Новосибирске 1 апреля, сообщает пресс-центр городской администрации. На мероприятие приедут гости из столицы и других городов России.

По данным пресс-службы новосибирской мэрии, фестиваль «Апарте» проводится с 2015 года и является востребованным среди молодежных театральных коллективов, способствует выявлению талантливых молодых людей в сфере искусства, а также создает условия для развития и объединения любительских театров.

Темой фестиваля в этом году стал «Театральный институт». Сообщается, что для погружения участников в рабочую атмосферу закулисья театрального института будут организованы мастер-классы по актерскому мастерству, сценической пластике, сценографии и экскурсия в ГАОУ ВО НСО «Новосибирский государственный театральный институт».

В очный этап фестиваля прошли десять коллективов из восьми городов России, в числе которых Москва, Красноярск и Томск, а всего на участие в мероприятии поступило 54 заявки из 20 городов РФ. Открытие фестиваля «Апарте» пройдет в новосибирском Доме культуры и творчества им. В. П. Чкалова в 15 часов 1 апреля.

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