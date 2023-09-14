Стало известно, какие труппы страны пополнили выпускники Новосибирского театрального института

Выпускники 2023 года Новосибирского государственного театрального института (НГТИ) к началу нового сезона пополнили труппы ведущих театров Новосибирска и регионов страны, сообщает пресс-служба вуза. Всего в этом году институт выпустил 46 театральных специалистов по четырем специализациям.

Выпускники мастерской Павла Южакова по специализации «Артист драматического театра и кино» Александр Жуликов и Артем Малиновский приняты в Новосибирский государственный академический театр «Красный факел». Оба актера ранее были задействованы в спектаклях театра, а в настоящий момент уже работают над новыми ролями. Также ученики Павла Южакова пополнили труппы драматических театров Астрахани, Прокопьевска, Благовещенска, Южно-Сахалинска и Красноярского ТЮЗа.

Мастерская Василия Кузина «Артист музыкального театра» подготовила двух актеров для ещё одного новосибирского театра. Выпускники этого года Анастасия Голещихина и Артур Ревенко в качестве солистов влились в коллектив Новосибирского государственного музыкального театра. Анастасия и Артур ранее успешно исполнили на его сцене несколько музыкальных номеров. Кроме того выпускники Василия Кузина поступили на службу в новосибирский «Первый театр», Новочеркасский драматический театр и в Красноярский музыкальный театр.

Выпускник мастерской Эльмиры Куриленко «Артист театра кукол» Николай Навроцкий принят режиссером в Театр кукол республики Коми и уже ставит два спектакля: «Старый уличный фонарь» по Андерсену и «Марьино поле». Также ученики Эльмиры Куриленко пополнили труппы театра «Левый берег», Новосибирского театра кукол и Санкт-Петербургского театра «Карлссон Хаус».

Ранее «Континент Сибирь» рассказал о том, как новосибирский театр «Красный факел» готовится к главной премьере сезона.