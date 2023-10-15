Новосибирский театр «Красный факел» поедет на гастроли в Беларусь

Театр «Красный факел» из Новосибирска выступит в нескольких городах Беларуси в 2024 году. Также пресс-служба театра рассказала, когда ожидать гастроли белорусов в Сибири.

В октябре 2023 года подписано соглашение о сотрудничестве между руководителями «Красного факела» Антонидой Гореявчевой и Республиканского театра Белорусской драматургии (РТБД) Светланой Карюкиной. В планах театров обменные гастроли и совместные проекты.

«Культурный обмен укрепляет единое театральное пространство, способствует глубокому пониманию ценностей, обычаев и традиций других народов. Наш театр связывают давние отношения с белорусской публикой. Впервые «Красный факел» побывал на гастролях в Минске в далеких 1920-х годах. Затем были редкие встречи в 1996, 2015 и 2018 году. Мы будем рады вернуться в Беларусь с новыми спектаклями и проектами и, конечно, сделаем все от нас зависящее, чтобы сотрудничество с театрами республики Беларусь, стало важной вехой в истории наших коллективов», — рассказала о планах Антонида Гореявчева. Ее слова приводит пресс-служба «Красного факела».

Первые гастроли новосибирцев в Минск планируются в 2024 году в рамках Дней новосибирской культуры в Беларуси. Ответный визит РТБД намечен на 2025 год под эгидой Дней культуры Беларуси в Новосибирской области.

Напомним, что ранее в интервью «Континенту Сибирь» прима-балерина НОВАТа Анна Жарова рассказала, почему теперь работает в Красноярске и как идет подготовка труппы к предстоящему театральному сезону.