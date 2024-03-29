Новосибирская вице-мэр и начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики Анна Терешкова на пресс-конференции рассказала о благоустройстве городских пространств. По данным заммэра, на эти цели планируется направить более 230 млн рублей.

По словам Анны Терешковой, оказываемая федеральная поддержка дала новый импульс для развития общественных пространств Новосибирска. Благодаря ей были реализованы такие масштабные проекты, как Михайловская набережная, Монумент Славы, Затулинский дисперсный парк, Заельцовский парк. В этом году завершается благоустройство парка «Каменка».

Уже построенные парки продолжают развиваться по запросам жителей: в этом году на средства областного и городского бюджета в парке «Арена» построят баскетбольную площадку, благоустроят выходы к реке и разработают экотропы по местам обнаруженных выходов древних горных пород. Кроме этого, в ближайшее время начнется разработка проекта парка «Усть-Тула», который соединит вместе территории «Арены» и «Бугринской рощи». В 2024 году городские власти также обещают закончить и затянувшуюся реконструкцию Первомайского сквера.

В микрорайоне «Аэропорт» будет благоустроена зеленая зона в честь автора музыки к легендарным советским фильмам Эдуарда Артемьева, который родился в Новосибирске. Как рассказала вице-мэр, по общему замыслу департамента и родственников Эдуарда Артемьева, в будущем сквере можно будет слушать произведения композитора. В этом году начнутся работы в сквере на улице Фадеева. Продолжится благоустройство в Сквере Героев Донбасса и на аллее Грибоедова. Разрабатывается проектно-сметная документация скверов на улице Высоцкого.

Анна Терешкова также в очередной раз призвала новосибирцев принять участие в голосовании за общественное пространство, которое будет благоустроено в 2025 году: по данным мэрии на 29 марта за преображение одной из зон Новосибирска уже отдали голоса более 56 тысяч человек, а в лидерах сейчас находятся набережные на ул. Саввы Кожевникова и вдоль Обского водохранилища, а также парк имени Кирова.

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