В голосовании за зеленые зоны Новосибирска лидирует Кировский район

Всероссийское голосование за выбор объектов благоустройства стартовало 15 марта и продлится до 30 апреля. По последним данным, свое мнение высказали 71,8 тыс. жителей Новосибирска, лидирует набережная на улице Саввы Кожевникова.

Голосование на портале стартовало 15 марта. В нем участвуют жители с 14 лет, авторизованные на сайте «Госуслуги». В Новосибирске выбирают из восьми общественных территорий — по одному объекту из каждого района и округа:

— сквер «Зыряновский» в Октябрьском районе; — набережная на ул. Саввы Кожевникова с выходом на реку Обь в районе острова Кораблик в Кировском районе; — сквер имени Калинина в Дзержинском районе; — набережная вдоль Обского водохранилища на ул. Новоморской в микрорайоне ОбьГЭС в Советском районе; — парк имени Кирова в Ленинском районе; — Ельцовский парк в Центральном округе; — территория вокруг безымянного озера в районе улиц Ласточкина и Приозерной в Первомайском районе; — парк «Сосновый бор» в Калининском районе.

Наибольшую активность проявляют жители Советского и Кировского районов. На сегодня лидер в рейтинге голосования — набережная на улице Саввы Кожевникова. Предпочтение проекту отдали 16,7 тыс. горожан.

Набережная вдоль Обского водохранилища на улице Новоморской с первых дней голосования была самым популярным местом, но сейчас сместилась на вторую позицию — за объект проголосовали 15,1 тыс. жителей.

На третьем месте в голосовании — парк имени Кирова, за его благоустройство высказались почти 12,5 тыс. человек. Активно голосуют за благоустройство парка «Сосновый бор» — 8,5 тыс. человек. С небольшим отрывом голоса жителей распределяются среди трех объектов: сквер имени Калинина — более 6 тыс.; Ельцовский парк — более 5 тыс.; Безымянное озеро — 4,8 тыс.

Самый меньший результат в рейтинговом голосовании у проекта Октябрьского района — за сквер «Зыряновский» отдано 2,8 тыс. голосов.

Впереди еще более 20 дней, чтобы выразить свое мнение. Победителем может стать каждый из объектов, все зависит от активной гражданской позиции горожан.

Проголосовать за территории можно по 30 апреля включительно на сайте.

Напомним, в Новосибирске опубликован список из восьми городских пространств, которые жителям предложили для голосования. Победившая территория будет благоустраиваться с использованием федеральных средств в 2025 году по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Подробнее о территориях, которые вошли в список на голосование, — в материале «Континента Сибирь».