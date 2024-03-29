Самый старый жилой долгострой Новосибирской области, расположенный в Советском районе Новосибирска, введен в эксплуатацию, сообщает пресс-центр областного правительства. В дом по улице Ивлева, который начали строить более 30 лет назад, наконец, смогут заехать жильцы.

Жилой дом на улице Ивлева, 160, в Советском районе начали строить в 1991 году. После смены застройщика и его банкротства (права на достройку здания получило ООО «ЗЖБИ-7», которое не справилось с обязательствами и было признано несостоятельным) жильцы недостроенной многоэтажки в 2006 году своими силами организовали жилищно-строительный кооператив.

ЖСК принял решение достраивать дом и обратился к региональному правительству за поддержкой — на завершение стройки выделили более 60 миллионов рублей, а на обустройство придомовой территории выдали субсидии. Наконец, спустя почти 33 года с момента начала строительства, дом на Ивлева получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Заехать в свои квартиры смогут 100 дольщиков многострадального долгостроя.

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