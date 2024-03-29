Новосибирские физики участвуют в проекте нового коллайдера, который, вероятно, построят в Китае. Первоначально его строительство планировалось в Новосибирске.

По информации агентства Интерфакс-Россия, новосибирский Институт ядерной физики остается активным участником международного проекта электрон-позитронного коллайдера «Супер чарм-тау фабрика».

«Вопрос в том, где он «приземлится» в итоге — в Китае, Сарове или Новосибирске», — рассказал замдиректора Института ядерной физики (ИЯФ) Иван Логашенко.

При этом, по его словам, коллайдер с высокой степенью вероятности может быть построен именно в Китае. Новосибирские ученые-физики участвуют в проекте тем, что «моделируют ключевые эксперименты по измерению параметров очарованных частиц и тау-лептона, а также поведение электронного и позитронного пучка в ускорительном кольце», а также занимаются рядом других задач.

Отмечается, что изначально коллайдер «Супер чарм-тау фабрика» планировалось построить в ИЯФ, где была выкопана часть тоннеля под его установку. Затем проект перенесли в г. Саров Нижегородской области. ИЯФ вложил в реализацию проекта около $40 млн из внебюджетных средств института.

Ученые ожидают, что будущий коллайдер может быть использован для поиска темной материи, уточнения строения протонов и нейтронов, «поиска физики», выходящей за пределы современных теорий. Светимость, то есть число наблюдаемых за секунду столкновений элементарных частиц, в строящемся коллайдере должна быть примерно в 1 тыс. раз больше, чем то, что достигнуто на настоящий момент в ИЯФ, а также больше, чем у Большого адронного коллайдера Европейской организации по ядерным исследованиям (CERN).

С помощью нового коллайдера эксперименты, требующие нескольких лет, можно будет проводить в течение нескольких недель.

Ранее стало известно, что крупнейший мировой центр по ядерным исследованиям CERN прекратил работу с учеными Академгородка.