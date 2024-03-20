Во время своего визита в новосибирский Академгородок 19 марта министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков прокомментировал заявление Европейской организации по ядерным исследованиям (CERN) о прекращении сотрудничества с учеными, которые «связаны с какой-либо российской организацией». Возможные последствия «Континенту Сибирь» оценили также представители Института ядерной физики СО РАН.

«Жизнь не стоит на месте. Главное, чтобы у нас в России появлялись уникальные научные объекты. И они появляются, например, Сибирский кольцевой источник фотонов (СКИФ), который строится как раз в Новосибирске. Это установка класса 4+ и она дает возможность исследователям делать то, чего нельзя сделать больше нигде в мире», ─ сказал в ходе визита в Новосибирск Валерий Фальков. Министр подчеркнул, что СКИФ создает несколько сот рабочих мест для ученых и открывает возможности для многих научных проектов.

Напомним, CERN – европейская научная организация, которую считают крупнейшей по размерам в мире лабораторией физики высоких энергий, именно здесь работает Большой адронный коллайдер и ряд других уникальных научных комплексов. Ученые подтверждают, что их отказ сотрудничать с российской наукой скажется на всех. «Это решение негативно повлияет на научные исследования и ЦЕРН, и научных институтов РФ. В настоящее время идет процесс передачи дел нашим коллегам из разных стран-участниц ЦЕРН, который должен завершиться к ноябрю 2024 года. Вопрос дальнейшего сотрудничества не обсуждается», ─ прокомментировали «Континенту Сибирь» ситуацию в Институте ядерной физики СО РАН.

Впрочем, этот разрыв был ожидаемым, а негативные последствия смягчит то, что ИЯФ СО РАН участвует во многих международных проектах. Как сообщили «Континенту Сибирь», в их числе работы на электрон-позитроном коллайдере BEPC II (Китай), совместные работы с японскими учеными по физике частиц в рамках коллаборации BELLE 2, участие в реализации мегапроекта NICA – Nuclotron-based Ion Collider facility в Дубне и ряд других проектов.

Что касается СКИФ, то неправильно рассматривать его как прямую замену Большому адронному коллайдеру из CERN. «Тематика CERN – физика высоких энергий, а тематика СКИФ – изучение свойств различных материалов. Они практически не пересекаются друг с другом. Тем не менее СКИФ открыт для сотрудничества с зарубежными организациями. Сотрудники, которые уходят из CERNа, могут быть востребованы на СКИФе», ─ рассказал «Континенту Сибирь» директор ЦКП «СКИФ» член-корреспондент РАН Евгений Левичев.