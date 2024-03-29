29 марта на станции Новосибирск-Главный состоялась презентация двух новых электропоездов серии ЭП2ДМ производства Демиховского машиностроительного завода, поступивших на железную дорогу в Новосибирской области. Новые электрички будут перевозить пассажиров по наиболее популярным маршрутам.

Участие в мероприятии приняли начальник Западно-Сибирской железной дороги (ЗСЖД) Александр Грицай, губернатор Новосибирской области Андрей Травников и представители депутатского корпуса. Глава ЗСЖД рассказал, что за счет инвестиционной программы ОАО «РЖД» в Новосибирскую область до конца нынешнего года поступят еще 4 поезда ЭП2ДМ, что доведет их общее количество в региональном парке до 13 штук.

По словам Грицая, новые поезда будут эксплуатироваться на самых востребованных маршрутах (например, Новосибирск — Черепаново), а также дальних направлениях перевозок — до Татарска и Барабинска. АО «Экспресс-пригород», по прогнозу Александра Грицая, за I квартал 2024 года перевезет 4,7 млн пассажиров — в этом случае данный показатель превысит прошлогодний на 8%.

Губернатор Андрей Травников добавил, что запущенный с начала прошлого года в рамках региональной программы по обновлению инфраструктуры, подвижного состава и развитию маршрутной сети самый длинный в стране маршрут пригородной электрички – от Новосибирска до станции Татарская — оказался успешным и востребованным. С начала движения поездов по этому направлению им воспользовалось уже более 900 тысяч пассажиров.

Электрички серии ЭП2ДМ являются развитием модели ЭП2Д. Каждый 10-вагонный состав вмещает 1050 пассажиров, электропоезд оборудован уборными, системой кондиционирования воздуха, видеонаблюдения, есть крепления для велосипедов, USB-разъемы для зарядки гаджетов, выдвижные подножки для удобной посадки и высадки пассажиров. Кроме этого, головные вагоны состава оснащены пандусами для подъема и спуска маломобильных граждан.

Ранее мы рассказывали, что за 2024 год «РЖД» намерено поставить новые пригородные поезда в пять регионов Сибири.