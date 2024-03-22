В текущем году ОАО «РЖД» планирует обновить парк пригородных поездов в паре десятков российских регионов. Как следует из сообщения компании, в их числе окажутся и пять субъектов Сибирского федерального округа.

Пресс-служба «РЖД» сообщает, что в 2024 году запланирована поставка почти 60 новых составов для пригородных поездов — две трети от них (40 штук) составят поезда переменного тока ЭП3Д, остальные 19 будут представлены моделью ЭП2ДМ, предназначенной для эксплуатации в контактной сети постоянного тока. Кроме этого в российские регионы отправятся 25 вагонов локомотивной тяги производства ОАО «Тверской вагоностроительный завод» и 10 прицепных вагонов рельсовых автобусов РА-3 «Орлан» производства АО «Метровагонмаш».

Среди получателей новых железнодорожных составов и локомотивов значится 21 регион РФ, пять из них относятся к Сибири: новые пригородные поезда в течение 2024 года должны поступить в Новосибирскую, Омскую и Иркутскую области, Алтайский край и Кузбасс. Новые поезда должны предложить пассажирам более высокий уровень безопасности и комфорта — в них оборудованы туалеты, системы климат-контроля и обеззараживания воздуха, информационные табло и разъемы для зарядки гаджетов, а также крепления для инвалидных колясок и велосипедов.

Помимо поставки новых поездов, внимание будет уделяться и уже эксплуатирующимся — компания сообщает о планах капитально отремонтировать около семи сотен вагонов электричек. В них, исходя из степени износа, заменят салоны, узлы и агрегаты, отремонтируют электрику и приведут в порядок кузова.

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