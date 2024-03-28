Сибирское ГУ Банка России объяснило причину роста цен на услуги на 9,6% в Новосибирской области

По данным Сибирского ГУ Центрального банка России, в феврале в Новосибирской области цены на услуги по сравнению с прошлым годом выросли на 9,6%. По мнению аналитиков ведомства, это связано с высоким спросом — за счет этого компании предлагают свои услуги по более высокой цене.

Сибирское ГУ Банка России отметило, что на протяжении нескольких месяцев подряд ускоренными темпами увеличивается стоимость аренды однокомнатных квартир, в том числе из-за ситуации на рынке труда. Наиболее остро вопрос с персоналом стоит в промышленности, где не хватает рабочих различной квалификации.

«Безработица находится на исторических минимумах, число вакансий в разы превышает число соискателей. В таких условиях предприятия вынуждены закрывать дефицит сотрудников всеми доступными способами — переманивают кадры друг у друг, предлагая все более высокую зарплату, вводят или расширяют программы ДМС, предлагают гибкие и гибридные графики работы. Кроме того, дополнительные расходы бизнес несёт на подбор персонала — масштабная реклама, привлечение более квалифицированных, а значит и дорогих, специалистов по найму. Все это увеличивает издержки и в конечном счете отражается в ценах на товары и услуги. Кроме того, из-за недостатка местных кадров предприятия вынуждены привлекать работников из других регионов и стран, компенсировать им аренду жилья. Из-за этого продолжает расти спрос, а вслед за ним растут и цены на аренду однокомнатных квартир. По данным Росстата, снимать в Новосибирской области однокомнатную квартиру в феврале этого года было на 40% дороже, чем год назад», — прокомментировала первый заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Марина Асаралиева. Ее слова приводит пресс-служба организации.

Также Марина Асаралиева отметила, что в связи с ростом заработной платы повысился спрос на внутренний туризм. За год больше всего подорожали путевки на Черное море и билеты на поезда дальнего следования.

«В регионе выросли заработные платы, и эти деньги создают дополнительный платёжеспособный спрос. Все больше людей планируют отпуск на южных курортах или путешествуют по стране. Но индустрия гостеприимства не может мгновенно отреагировать на растущий спрос — требуется время, чтобы запустить больше поездов и рейсов в популярных направлениях, построить новые гостиницы и базы отдыха, набрать персонал. Здесь действует простой экономический закон: когда спрос превышает предложение — цены растут. В таких условиях компании активно переносят возросшие издержки в цены, которые мы видим в прайсах», — отметила Марина Асаралиева.

Напомним, что ранее в Новосибирске открылась промышленная выставка «МашЭкспо Сибирь — 2024». На деловой части мероприятия эксперты обсудили импортозамещение и дефицит кадров в отрасли.