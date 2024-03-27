Где в Новосибирской области реализуются инвестиционные проекты АПК?

Заместитель председателя правительства Новосибирской области, министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко 27 марта в ходе пресс-конференции рассказал о планах по реализации инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса (АПК) Новосибирской области в 2024 году.

Объем инвестиций в региональный АПК по итогам 2023 года составил 14,3 млрд рублей: 10 млрд рублей было вложено в производство сельхозпродукции и 4,3 млрд рублей — в её переработку.

Три крупнейших проекта, которые находятся в стадии реализации и планируются к запуску в 2024 году в секторе хранения сельскохозяйственной продукции, оцениваются совокупно в 14,5 млрд рублей и обеспечат около тысячи новых рабочих мест. Это вторая линия оптово-распределительного центра (ОРЦ) холдинга «РусАгроМаркет» на территории сельского поселения Толмачевский сельсовет. Общий объем инвестиций здесь составляет 9,25 млрд рублей, площадь объекта после расширения — 103 тысячи квадратных метров. Также увеличивает мощности хранения до 165 тысяч тонн Купинский элеватор «Метелица». Общий объём инвестиций здесь — 4,8 млрд рублей. Строящееся овощехранилище «Дары Ордынска» увеличит объемы хранения продукции на территории региона на 15 тысяч тонн (инвестиции — 0,45 млрд рублей).

Пять проектов реализуется в сфере переработки сельхозпродукции. На финальной стадии реализации проект строительства завода по переработке молока «Толмачевский» (14,6 тысяч тонн молока в год, инвестиции — 1,2 млрд рублей). Завершается строительство цеха по переработке семян рапса компании «Русское масло» (32 тысячи тонн в год, инвестиции — 0,25 млрд рублей) в городе Татарск, который позволит закрыть потребность местных производителей в реализации маслосемян. Завод соленых закусок компании «ПепсиКо» уже приступил к закупкам сырья. В Искитимском районе ведется строительство комплекса по переработке семян льна и рапса ООО «Маслов» (до 450 тысяч тонн в год, инвестиции — 6,4 млрд. рублей). Продолжается реализация проекта в Маслянинском районе по созданию завода по переработке 420 тысяч тонн молока в год «Сибирская Академия Молочных Наук» (ГК «ЭкоНива», инвестиции — 25 млрд рублей).

Кроме того, пять крупных инвестиционных проектов в животноводческой отрасли региона общей стоимостью 9,6 млрд рублей создадут 400 новых рабочих мест.

Ранее «Континент Сибирь» рассказал о том, как в Новосибирской области планируют повысить самообеспеченность мясом.