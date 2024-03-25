В Кемеровской области вынесли обвинительный приговор по делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. На скамье подсудимых оказались владельцы пансионата для пожилых людей, при пожаре в котором погибли 4 постояльца.

Как сообщает кузбасская областная прокуратура, уголовное дело рассматривалось в Кемеровском райсуде. Перед судом предстали 34-летний предприниматель и его супруга, открывшие пансионат для пожилых людей и инвалидов «Золотой век» в 2020 году. Суд установил, что владельцы заведения не уделял должного внимания пожарной безопасности. В результате этого, при пожаре в пансионате в январе 2022 года погибло 4 человека.

Владельца заведения (ранее судимого) и его супругу суд признал виновными в выполнении услуг, не отвечающих требованиям безопасности, группой лиц по предварительному сговору, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Мужчину приговорили к терм с половиной годам в колонии строгого режима, а его супруге назначили 3 года условно. С осужденных также была взыскана компенсация морального вреда.

Ранее мы сообщали, что Новосибирская область вошла в десятку регионов по количеству оформленных страховых случаев ОСАГО.