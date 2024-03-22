Шум от снегоплавильной станции в Новосибирске стал поводом для уголовного дела

К председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину поступило обращение о нарушении прав граждан в городе Новосибирске. Администрация в нарушение санитарно-эпидемиологических норм выдала ООО «Строй-Сервис» разрешение на осуществление деятельности снегоплавильной станции вблизи жилых домов. Об этом сообщили в информационном центре ведомства.

Ранее компетентные органы вынесли предписание о прекращении функционирования объекта в связи с недопустимостью его размещения в пределах населенного пункта, а также установили превышение допустимого уровня шума вблизи предприятия.

Напомним, снегоплавильную станцию по улице Федосеева, 10/1 вблизи жилого квартала прокуратура Новосибирской области потребовала демонтировать или перенести ещё в 2022 году. При этом в прокуратуре указали на «бездействие мэрии по ряду вопросов».

Снегоплавильная станция №1 по улице Федосеева была установлена ещё до появления большей части микрорайона, её эксплуатация стала невозможной в связи с разрастанием жилой застройки. Установка была отключена в 2018 году, однако в 2020 году она вновь заработала из-за обильных снегопадов, и от жителей близлежащих домов стали поступать жалобы на шум.

Станция начала работать в 2013 году. В 2015 году мэрия Новосибирска заключила договор об эксплуатации установки до конца 2016 года с ООО «Строй-Сервис», которому впоследствии был полностью передан объект, на сумму 141,28 млн руб. В мае 2017 года компания отсудила у муниципалитета 72 млн руб. за частичную неоплату контракта. При этом в 2016 году рентабельность установки ставилась под сомнение.

В настоящее время председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин дал указание руководителю Следственного Управления СК России по Новосибирской области Евгению Долгалеву возбудить уголовное дело, следственным путем установить все обстоятельства и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования.

Ранее мы писали о том, что арестованный министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области остается в должности.