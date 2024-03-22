Новосибирское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) выдало городским властям предупреждение о необходимости реорганизовать муниципальное предприятие «Метро МиР». Регулятор счел, что городская администрация наделила организацию функциями органа власти.

Пресс-служба Новосибирского УФАС сообщает, что в пятницу 22 марта ведомство выдало мэрии Новосибирска обязательное к исполнению предупреждение: в течение двух месяцев городские власти должны провести реорганизацию муниципального предприятия «Метро МиР».

Регулятор установил, что коммерческая структура «Метро МиР» была наделена полномочиями органа власти, выступая в роли государственного заказчика торгов по созданию, размещению и обустройству объектов транспортной инфраструктуры города, а также поддержанию их в надлежащем состоянии. При этом МП «Метро «МиР» являлось хозяйствующим субъектом.

Комплекс работ по размещению государственного (муниципального) заказа, проведению закупок, контролем за исполнением контрактов, а также приемка работ должны проводиться уполномоченными на то органами муниципалитета, а не коммерческой структурой — однако, торги на сумму свыше 3 млрд. рублей (в том числе строительство станции метро «Спортивная») были проведены хозяйствующим субъектом, которым выступал «Метро «МиР». Новосибирским властям предписано в указанный срок изменить эту ситуацию, дабы не нарушать ч. 3 ст. 15 Федерального закона «О защите конкуренции».

Напомним, в среду 20 марта в Новосибирске был задержан, а днем позже отправлен под арест экс-глава городского дептранса Константин Васильев: его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями при взаимодействии с «МЕТРО МиР». По данным силовиков, Васильев согласовал недостоверный отчет от муниципального предприятия, а после не принял мер по возврату субсидии в 48 млн рублей, выделенной на выполнение работ. В четверг 21 марта ФАС сообщила о возбуждении дела о сговоре мэрии Новосибирска с МП «МЕТРО МиР».