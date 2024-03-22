ФАС потребовала от новосибирских властей реорганизовать МП «Метро МиР»

Павел Ганьшин
 
ФАС потребовала от новосибирских властей реорганизовать МП «Метро МиР»
Фото из архива "Континента Сибирь"

Новосибирское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) выдало городским властям предупреждение о необходимости реорганизовать муниципальное предприятие «Метро МиР». Регулятор счел, что городская администрация наделила организацию функциями органа власти.

Пресс-служба Новосибирского УФАС сообщает, что в пятницу 22 марта ведомство выдало мэрии Новосибирска обязательное к исполнению предупреждение: в течение двух месяцев городские власти должны провести реорганизацию муниципального предприятия «Метро МиР».

Регулятор установил, что коммерческая структура «Метро МиР» была наделена полномочиями органа власти, выступая в роли государственного заказчика торгов по созданию, размещению и обустройству объектов транспортной инфраструктуры города, а также поддержанию их в надлежащем состоянии. При этом МП «Метро «МиР» являлось хозяйствующим субъектом.

Комплекс работ по размещению государственного (муниципального) заказа, проведению закупок, контролем за исполнением контрактов, а также приемка работ должны проводиться уполномоченными на то органами муниципалитета, а не коммерческой структурой — однако, торги на сумму свыше 3 млрд. рублей (в том числе строительство станции метро «Спортивная») были проведены хозяйствующим субъектом, которым выступал «Метро «МиР». Новосибирским властям предписано в указанный срок изменить эту ситуацию, дабы не нарушать ч. 3 ст. 15 Федерального закона «О защите конкуренции».

Напомним, в среду 20 марта в Новосибирске был задержан, а днем позже отправлен под арест экс-глава городского дептранса Константин Васильев: его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями при взаимодействии с «МЕТРО МиР». По данным силовиков, Васильев согласовал недостоверный отчет от муниципального предприятия, а после не принял мер по возврату субсидии в 48 млн рублей, выделенной на выполнение работ. В четверг 21 марта ФАС сообщила о возбуждении дела о сговоре мэрии Новосибирска с МП «МЕТРО МиР».

Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через нашу группу в социальной сети «ВКонтакте».
Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
 КОММЕНТИРОВАТЬ

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

  