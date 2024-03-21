Суд избрал меру пресечения экс-главе дептранса Новосибирска

Центральный районный суд города Новосибирска избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 20 мая 2024 года бывшему начальнику департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Константину Васильеву, обвиняемому в превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Напомним, что накануне бывший глава департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Константин Васильев был задержан правоохранителями.

Как сообщили в прокуратуре Новосибирской области, Васильев без проведения проверочных мероприятий, в отсутствие подтверждающих целевое использование денежных средств документов и готовой проектной документации, согласовал отчет муниципального предприятия «МЕТРО МиР», содержащий недостоверные сведения о выполнении работ по разработке проектно-сметной документации на сумму 48 млн рублей. В дальнейшем мер к возврату субсидии не принял.

Об окончании многомесячного расследования обстоятельств, указывающих на сговор мэрии города Новосибирска (в лице департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса) и коммерческой структуры — МП «МЕТРО МиР» сегодня, 21 марта, сообщила ФАС.

Константин Васильев возглавил дептранс Новосибирска, перейдя на эту должность с поста председателя правления АО «Банк Акцепт» осенью 2021 года. В ноябре 2023 года уволить главу департамента потребовали городские депутаты, выступившие с резкой критикой состояния дорожно-транспортной инфраструктуры Новосибирска.

Напомним, тема состояния дорог общего пользования накануне поднималась в Новосибирске на личном приеме граждан заместителем Генерального прокурора России Дмитрием Демешиным. В приеме, организованном в формате круглого стола, приняли участие новосибирский губернатор Андрей Травников, исполняющий обязанности мэра Олег Клемешов, руководство силовых структур и надзорных органов, а также представители ОНФ.

Кроме состояния дорог и проблем с общественным транспортом, на встрече поднимались вопросы некачественного ремонта многоквартирных домов, отсутствия благоустройства территорий общего пользования, перебои в организации вывоза твердых бытовых отходов. По итогам обсуждения поступивших жалоб и проверок обстоятельств были возбуждены уголовные дела, фигурантами которых стали как действующие, так и бывшие высокопоставленные чиновники мэрии и правительства региона.