Алтайские таможенники пресекли ввоз в Россию партии немаркированной питьевой воды, сообщает Сибирское таможенное управление (СТУ). 22 с половиной тонны жидкости пытались провезти на территорию Алтайского края из Узбекистана.

По данным пресс-службы СТУ, автомобиль с напитками, упакованными в различную полимерную тару, таможенники остановили совместно с сотрудниками Пограничного управления ФСБ по Алтайскому краю в пункте пропуска «Кулунда». В грузе было 68 000 бутылок питьевой негазированной воды, которую планировалось реализовать на российском рынке.

Таможенники оценивают стоимость перехваченной партии в, примерно, 580 тысяч рублей. Сообщается, что весь немаркированный товар изъяли и передали в правоохранительные органы для проверки и вынесения процессуального решения. В марте 2024 года алтайские таможенники уже задерживали партию питьевой воды (на этот раз — газированной), которую пытались ввезти в Россию при отсутствии необходимой маркировки. Размер той партии был даже крупнее — до розничного рынка не доехало 26 тонн контрафакта.

Ранее мы сообщали, что жителя Омска осудят за ввоз и сбыт контрафактных сигарет на десятки миллионов рублей.