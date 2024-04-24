Весенний паводок в этом году принес в Новосибирскую область не только затопленные дороги и приусадебные участки, но и вызвал дефицит питьевой воды в соседнем с Новосибирском городе: жителям Бердска полностью отключили горячее водоснабжение из-за критической нагрузки на водозабор.

По данным издания «Бердск-Онлайн», причиной перебоев с водоснабжением в квартирах бердчан стал паводок — талые воды с Алтая, обильно поступившие в Обское водохранилище, подняли с его дна большое количество тины, что привело к резкому увеличению мутности воды — такой комментарий издание приводит со ссылкой на бердскую мэрию.

Произошедшее привело к дефициту питьевой воды в городе — в водопроводную сеть просто не удается набрать нужного количества чистой жидкости для снабжения Бердска в привычном объеме. Горячую воду горожанам уже отключили (предварительно — на двое суток), но в периоды повышенного разбора воды в кране может пропасть и холодная.

Городские водоочистные сооружения работают на пределе мощности. Сообщается, что увеличить объемы поставляемой чистой воды они не могут, но, по крайней мере, пока удерживают на необходимом уровне параметры качества и чистоты той жидкости, которая все же поступает в городской водопровод. Городские власти готовы организовать подвоз воды в районы, в которых ситуация может стать особенно тяжелой. Снижение мутности воды и возобновление нормальной работы водозабора ожидается после 25 апреля.

Депутат Госдумы Александр Аксёненко в своем ТГ-канале выразил надежду, что бердские торговые точки в непростых условиях не станут поднимать цены на бутилированную воду.

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