Тысячи километров сетей: как содержатся и развиваются системы жизнеобеспечения Новосибирской агломерации?

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
21:31
Что происходит на стройке четвертого моста в Новосибирске?
21:20
Жителя Омска осудят за ввоз и сбыт контрафактных сигарет на десятки миллионов рублей
20:27
Красноярская таможня рассказала о двукратном росте импорта овощей и фруктов
19:46
Красноярский театр оперы и балета представит гостям Театральной ночи интерактивный остросюжетный квест
19:12
56 млн бюджетных средств похищено при строительстве коллектора в Новосибирске
18:57
Ситуацию по туберкулезу в регионе раскрыли в правительстве Новосибирской области
18:25
Собаку редкой породы за 600 тыс. рублей продают в Новосибирске
18:15
Новосибирцы получили награды за вклад в развитие города
17:54
Кемеровская область и Красноярский край стали лидерами СФО по микрозаймам
17:44
Кемеровский аэропорт сообщил о росте убытков на фоне увеличения выручки
16:27
Кемеровский «Кузбасс» впервые стал чемпионом России по хоккею с мячом
15:58
В Новосибирске ограничат движение большегрузных автомобилей
15:51
Суд избрал меру пресечения экс-главе дептранса Новосибирска
Основатель сети PRIMETIME COFFEE
К чему нужно быть готовым при работе с инвесторами?
CEO HR-агентства HuntX, консультант в области подбора и адаптации персонала
Лебеди улетели, а что осталось, или Грязный утенок кадрового рынка
Предприниматель, основатель баров Rooks и сидрерии InCider
Почему гастрономической столицей Сибири достоин быть Томск, а не Новосибирск и Красноярск?
Обозреватель «Континента Сибирь»
Почему новосибирское министерство образования оказалось не готово к кейсу о доносе на учительницу?
Заместитель председателя общественного совета при мэре города Новосибирска по вопросам градостроительства