Специально для Вас. Тысячи километров сетей: как содержатся и развиваются системы жизнеобеспечения Новосибирской агломерации?

Игорь Черных
 
Тысячи километров сетей: как содержатся и развиваются системы жизнеобеспечения Новосибирской агломерации?
Блок ультрафиолетового обеззараживания воды на НФС-1. Фото предоставлено пресс-службой МУП города Новосибирска «Горводоканал»

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