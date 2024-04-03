Уроженка Новосибирска, космонавт-испытатель Анна Кикина получила звание Героя России. Соответствующий указ опубликован на государственном портале правовых актов.

Космонавту-испытателю отряда космонавтов федерального государственного бюджетного учреждения «Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина» Анне Кикиной указом президента России присвоено звание Героя России. Основанием для этого стали «мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета на Международной космической станции». Уроженку Новосибирска также наградили почетным званием «Летчик-космонавт Российской Федерации».

Тем же указом глава государства наградил званием Героя Труда Российской Федерации ректора Московского государственного университета и академика Российской академии наук Виктора Садовничего.

Уроженка Новосибирска Анна Кикина в марте прошлого года вернулась с МКС на корабле Crew Dragon вместе с другими членами миссии Crew-5, что стало первым за 21 год случаем возвращения российского астронавта с орбиты на космическом корабле американского производства. Новосибирская летчица провела в космосе 157 суток. На борту Международной космической станции Кикина в том числе приняла участие в научном эксперименте «Кардиовектор». Минувшим летом Анна Кикина также приняла участие в праздновании 130-летия Новосибирска.

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