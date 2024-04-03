Фонд «Сколково» в пятый раз подвел итоги работы региональных операторов. В тройке лучших, помимо организаций из Санкт-Петербурга и Татарстана, оказался и Новосибирский областной инновационный фонд.

По итогам пятой юбилейной конференции Skolkovo Regions прошло награждение самых успешных региональных операторов инновационного фонда. Третье место по итогам 2023 года занял Новосибирский областной инновационный фонд, продемонстрировавший высокий уровень выполнения ключевых показателей эффективности и активно участвовавший в мероприятиях экосистемы «Сколково». Об этом сообщает пресс-служба группы ВЭБ.РФ.

«Новосибирский областной инновационный фонд активно поддерживает участников проекта «Сколково», проводит мероприятия для будущих и действующих участников проекта, консультирует по сервисам экосистемы. На сегодня уже 122 новосибирские компании стали «сколковцами», и получить статус резидента стремятся как вновь созданные, так и давно действующие стартапы», — прокомментировал директор Новосибирского областного инновационного фонда Станислав Болотов. Его комментарии приводит пресс-служба организации.

На втором месте оказался «ИТ-парк» Республики Татарстан в сооператорстве с Технопарком «Идея». Совместно со «Сколково» «ИТ-парк» провел преакселерационную программу «Навигатор инноватора» для победителей конкурса «Студенческий стартап» из Республики Татарстан. Победителем по итогам прошлого года был признан Технопарк «Ленполиграфмаш» — петербургский Технопарк стал лидером по привлечению инвестиций в резидентов «Сколково» и прохождению экспертизы проектов по процедуре Fast Track.

Сообщается, что победителей определяли на основе данных внутреннего рейтинга региональных операторов, который формируется по результатам таких годовых показателей, как прирост участников проекта «Сколково» в регионе, объем привлеченных резидентами инвестиций и количество полученных патентов, а также количество проведенных совместных мероприятий по развитию инноваций в регионе.

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