По ходатайству прокуратуры Новосибирской области Колыванский районный суд наложил арест на имущество Кудряшовского свинокомплекса в пределах исковой суммы — 3 млрд рублей. По мнению надзорного органа, принятые меры позволят обеспечить возмещение экологического вреда, нанесенного предприятием, в полном объеме.

В Колыванском районном суде рассматривается уголовное дело в отношении бывшего директора АО «Кудряшовское» (принадлежит ГК «Сибагро») Владимира Гавриленко, обвиняемого в многомиллиардном ущербе природе по ч. 1 ст. 250 УК РФ (загрязнение вод), ч. 1 ст. 254 УК РФ (порча земли), ч. 4 ст. 261 УК РФ (уничтоженное или повреждение лесных насаждений).

По версии следствия, по указанию директора работниками предприятия произведен слив продуктов жизнедеятельности животных за пределы предназначенной для их хранения лагуны, в результате чего произошли загрязнение вод р. Амбы и земли около нее, повреждение лесных насаждений, гибель рыбы.

Ущерб от преступлений составил более 3 млрд рублей, к АО «Кудряшовское» заявлены исковые требования на соответствующую сумму.

«Прокуратурой Колыванского района в ходе судебного следствия проверено имущественное состояние организации, установлены находящиеся в его собственности земельные участки, здания и сооружения общей стоимостью, превышающей причиненный криминальным посягательством ущерб. Для обеспечения исполнения судебных решений по заявленным искам и. о. прокурора Колыванского района обратился в суд с ходатайством об аресте принадлежащего гражданскому ответчику имущества. Суд с доводами прокурора согласился, 5 апреля 2024 года принято решение о наложении ареста на имущество АО «Кудряшовское» в пределах исковой суммы (более 3 млрд рублей)», — сообщила пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

Напомним, что уголовное дело в отношении экс-директора АО «Кудряшовское» заведено по ч. 1 ст. 250 УК РФ — «загрязнение вод», ч. 1 ст. 254 — «порча земли» и ч. 4 ст. 261 УК РФ — «уничтожение или повреждение лесных насаждений». В конце апреля оно было направлено на рассмотрение в Колыванский районный суд.

Владимир Гавриленко был задержан сотрудниками ФСБ в октябре 2022 года. По версии следствия, в конце апреля 2022 года он под видом удобрения почв незаконно дал указание внести необеззараженные отходы животноводства на земельные участки в Колыванском районе. В результате земли и поверхностные воды реки Амбы были загрязнены продуктами хозяйственной деятельности, лесные насаждения и водные биоресурсы были уничтожены.

Ранее в АО «Кудряшовское» отрицали причастность предприятия как к загрязнению реки Амбы, так и к неприятным запахам в самом Новосибирске.