Кемеровский международный аэропорт обнародовал финансовую отчетность за 2023 год. Согласно опубликованным данным, воздушная гавань за минувший год показала рост выручки, но убытки предприятия на этом фоне только выросли.

По информации «Интерфакса», в опубликованных ООО «Международный аэропорт Кемерово им. А. А. Леонова» данных содержится информация о росте выручки предприятия за 2023 год на 5% — до 814,5 млн рублей. Однако возросшая выручка, как оказалось, не означает увеличения прибыли — по данным финансового отчета воздушной гавани, аэропорт закончил год с чистым убытком в неполные 135 млн рублей. Относительно прошлогодних результатов этот показатель вырос на 23,3%.

Себестоимость продаж в кемеровском аэропорту за год выросла на 3,7% и составила 599,9 млн рублей. Прибыль от продаж на этом фоне упала на 1,9% — до 114 млн рублей. Основной причиной растущих убытков авиаузла в прошлом году могла стать реконструкция взлетно-посадочной полосы, которая привела к сокращению ее длины и уменьшению пассажиропотока. Помимо этого, на финансовые показатели могла оказать влияние отмена авиакомпанией S7 рейса Москва — Кемерово во второй половине минувшего года.

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