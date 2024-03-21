Авиакомпания «Алроса» оштрафована за нарушение прав пассажиров в Новосибирске

Ольга Степанова
 
Авиакомпания «Алроса» оштрафована за нарушение прав пассажиров в Новосибирске
Фото из архива "Континента Сибирь"

Авиакомпания «Алроса» оштрафована за нарушение прав пассажиров в новосибирском аэропорту Толмачево. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Установлено, что в декабре 2023 года в международном аэропорту Новосибирск имени А. И. Покрышкина по причине неблагоприятных погодных условий в пункте назначения была объявлена задержка выполнения двух авиарейсов авиакомпании «Алроса» в город Мирный (Республика Якутия) продолжительностью свыше 10 часов.

«По результатам проведения надзорных мероприятий транспортной прокуратурой выявлены факты нарушения прав потребителей авиационных услуг, связанные с необеспечением гостиницей ожидающих, непредоставлением питания в установленный законом срок, комнаты матери и ребенка для пассажиров с детьми», — говорится в сообщении ведомства.

Генеральному директору авиакомпании внесено представление об устранении нарушений закона. Также по инициативе транспортного прокурора авиаперевозчик привлечен к административной ответственности, предусмотренной ч. 2 ст. 14.4 КоАП РФ (оказание населению услуг ненадлежащего качества или с нарушением установленных законодательством Российской Федерации требований, совершенное повторно), с назначением наказания в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что за аналогичное правонарушение штраф получила авиакомпания «НордСтар».

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