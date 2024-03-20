Авиакомпания «НордСтар» оштрафована за нарушение прав пассажиров

Авиакомпании «НордСтар» назначен штраф в размере 30 тысяч рублей за непредоставление пассажирам гостиницы при длительном ожидании рейса. Речь идет о декабре прошлого года, когда в норильском аэропорту произошла задержка вылета рейсов: в Москву — более чем на 30 часов, в Красноярск — более чем на 20 часов, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю.

«В период ожидания вылета воздушного судна пассажиры указанных рейсов не были обеспечены гостиничными услугами. Тем более такая возможность была — автодороги в Норильск и Дудинку были открыты для движения всех видов транспорта, кроме легковых. Таким образом, пассажирам указанных рейсов авиакомпанией была оказана услуга, не соответствующая требованиям п. 5 ст. 4 «Закона о защите прав потребителей», — говорится в сообщении.

Уточняется, что материалы дела по данному факту были направлены из транспортной прокуратуры. Управлением Роспотребнадзора авиакомпания «НордСтар» привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

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