СГУПС стал лидером локального рейтинга вузов Сибири от RAEX

Павел Ганьшин
 
СГУПС стал лидером локального рейтинга вузов Сибири от RAEX
Изображение от vecstock на Freepik

Сибирский государственный университет путей сообщения (СГУПС) занял первое место в локальном рейтинге вузов Сибирского федерального округа (СФО) от рейтингового агентства RAEX. Всего составители рейтинга оценили 299 российских вузов.

Главной задачей локальных рейтингов по федеральным округам в RAEX называют определение региональных лидеров и сильных специализированных вузов, которые могут не попасть в федеральные рейтинги из-за узкого профиля. По этой причине в локальные рейтинги не включали университеты и институты, входящие в главные федеральные рейтинги учебных заведений, к примеру — список лучших российских вузов RAEX-100.

В локальном рейтинге СФО оказались 34 вуза. На первой строчке оказался  новосибирский СГУПС — он же стал единственным транспортным вузом страны, которому удалось подняться на первую строчку локального рейтинга в одном из регионов. Вторую позицию по Сибири в рейтинге от RAEX также заняло высшее учебное заведение из Новосибирска — на этой позиции расположился Новосибирский государственный педагогический университет (НГПУ). Замкнул тройку призеров Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева (КузГТУ).

Авторы рейтинга отмечают, что в топ-10 высших учебных заведений по СФО наблюдается нетипичное разнообразие — туда, помимо технических и классических университетов, вошли два аграрных, два педагогических и два медицинских вуза.

Ранее мы сообщали, что два новосибирских вуза вошли в высшую лигу Национального агрегированного рейтинга.

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