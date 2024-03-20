Сибирский государственный университет путей сообщения (СГУПС) занял первое место в локальном рейтинге вузов Сибирского федерального округа (СФО) от рейтингового агентства RAEX. Всего составители рейтинга оценили 299 российских вузов.

Главной задачей локальных рейтингов по федеральным округам в RAEX называют определение региональных лидеров и сильных специализированных вузов, которые могут не попасть в федеральные рейтинги из-за узкого профиля. По этой причине в локальные рейтинги не включали университеты и институты, входящие в главные федеральные рейтинги учебных заведений, к примеру — список лучших российских вузов RAEX-100.

В локальном рейтинге СФО оказались 34 вуза. На первой строчке оказался новосибирский СГУПС — он же стал единственным транспортным вузом страны, которому удалось подняться на первую строчку локального рейтинга в одном из регионов. Вторую позицию по Сибири в рейтинге от RAEX также заняло высшее учебное заведение из Новосибирска — на этой позиции расположился Новосибирский государственный педагогический университет (НГПУ). Замкнул тройку призеров Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева (КузГТУ).

Авторы рейтинга отмечают, что в топ-10 высших учебных заведений по СФО наблюдается нетипичное разнообразие — туда, помимо технических и классических университетов, вошли два аграрных, два педагогических и два медицинских вуза.

Ранее мы сообщали, что два новосибирских вуза вошли в высшую лигу Национального агрегированного рейтинга.